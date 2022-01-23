年關將近，一到假日就是大掃除的好時機。除了空間要做整理之外，每天用來料理吃下肚三餐的鍋具，更要做好清潔。無毒生活專家、長庚醫院毒物科護理師譚敦慈分享她的各種鍋具清潔法則，家中有不沾鍋與氣炸鍋的使用者，清潔時要特別小心。

●廚房清潔多靠3小物 不過度使用清潔劑

譚敦慈指出，在清潔廚房時，她最會用到3個物件，分別是中性洗潔劑、一般抹布及絲瓜絡或素色海綿。

譚敦慈強調，日常在使用抹布的時候，不是一條擦遍全家，而是分區域使用不同抹布，顏色選擇上也避免使用深色，以免髒污看不出來。同時清潔後也會洗淨並且扭乾或是烘乾，定期以1:1000的漂白水消毒。

至於菜瓜布，譚敦慈指出，只要平日養成「鍋具用完就清潔」的準則，就不需要以鋼刷等粗糙材質的刷子刷洗鍋具，因為這樣很容易破壞鍋面，造成有毒物質釋出。

她會使用未經染色的海綿或絲瓜絡，並且使用後徹底擰乾水分，還要掛起來晾乾，避免發霉。同時，科技海綿不要用於鍋具和餐具，以免釋出三聚氰胺，但可用來清除水龍頭水垢或流理台水槽等處。

洗劑方面，除了中性洗潔劑之外，譚敦慈指出，像是電鍋裡常見的水垢殘漬，可以利用檸檬水或白醋水，加熱後就很容易清除。此外杯具裡的茶垢和咖啡垢，以小蘇打粉泡水浸泡後，再以軟毛刷刷洗，也能恢復潔白如新。

●依鍋具材質不同 使用的刷具要更換

譚敦慈指出，正確使用鍋具，並且使用過後一定做好清潔與保存，是使鍋具壽命更長久的關鍵，若等到鍋具已經累積髒污才想辦法大掃除，往往事倍功半，鍋具在清潔過程中也可能遭到損傷。她分享不同鍋具的日常簡單清潔法：

(資料來源／《譚敦慈的安心廚房事典》／三采文化 圖／中時新聞網陳友齡製圖）

●不沾鍋、氣炸鍋內鍋最忌刮痕 勿大力摳擦

不管哪種材質的鍋具，只要鍋面有破損痕跡，就不宜再繼續使用。日常若是要清洗油垢、黏鍋殘渣時，盡量不要使用鋼刷、鍋鏟等硬物直接摳刮鍋面。

日常洗鍋時可以善用熱水浸泡，待油垢殘渣軟化時，以海綿輕刷，大多垢漬都能去除。若是難以去除的鍋底焦垢，才用鋼刷以適量力道刷洗。

譚敦慈強調，尤其表層塗有全氟辛酸的鐵氟龍不沾鍋這類鍋具，只要鍋面沒有刮痕或損傷，也不要大火高溫乾燒，就不至於釋出有毒物質。反之若是使用不當，例如刮傷、過熱燒焦等，就可能對身體造成危害，因此清潔時務必使用海綿，再以抹布擦乾。

清潔過後的鍋具，在不用時可以「鍋底朝外」的方式放置，避免灰塵落入鍋內，更可以保護鍋具。只要每日做好清潔，就能確保身體吃進的只有食物的營養美味，無毒無負擔。

※資料來源／《譚敦慈的安心廚房事典》／三采文化