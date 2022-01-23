人們的生活習慣因疫情帶來許多改變，這兩年大家追求健康的態度也更顯積極。而在掌握健康與運動的同時也想擁有紓壓放鬆的時刻，「小酌」正是許多人享受生活、放鬆心情的選擇。

●小酌挑低熱量酒 高纖、高蛋白質食物降酒精吸收

復健科診所院長王思恒表示，增肌減脂不代表完全不能享受美食並且滴酒不沾。其實少量的酒精不會有損健身成果，小酌時懂得挑選熱量較低的酒、跟親朋好友聚會前先降低熱量攝取、聚會時選擇高纖或高蛋白質的食物緩衝酒精吸收。

●飲酒傷肌力？ 適量也要適時

任何事物只要過量，都有可能會產生傷害。王思恒院長表示，飲用適量的酒精不會影響肌力的增加、肌肉的生長或者是修復力，酒精對於健康的影響，主要取決於「喝多少」。

凡攝取建議值內的酒精量，就不會在高強度訓練後影響體力恢復與肌肉生長，大約每次飲用3罐330毫升罐裝啤酒或等量的酒精飲用範圍之內（約30公克酒精）對於肌力訓練是無影響的。

●攝取量符規定 小酌不傷身

根據衛福部國民健康署建議，男性每日酒精攝取量為20公克、女性為10公克，換算起來，男性一天可以喝兩罐330毫升酒精濃度4.5%的啤酒、兩杯120毫升酒精濃度12%的紅酒或60毫升酒精濃度40%烈酒；女性是以上份量的一半。

●胃不好勿空腹飲酒 飲酒後運動效果減弱

對酒量比較好的人，若是在喝到建議攝取量後，仍然沒有放鬆的感覺，可以嘗試在進食前，讓血液中的酒精濃度瞬間達標，一次喝到建議攝取量，會較容易產生輕鬆感，又不會一不小心喝得過量。王思恆所長也提醒，胃不好的人不要空腹飲酒，如果需要應酬，則不要安排在同一天健身訓練，以確保最佳的健身效果。

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