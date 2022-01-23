九合一選舉將在年底登場，各黨開始備戰！而宜蘭縣長林姿妙日前遭廉政署約談，國民黨立委許淑華預期，包括她在內所有藍營參選人都將被鎖定，年底九合一選舉必是場「腥風血雨」，若國民黨沒有強化空戰，將非常艱辛。

談到藍營在年底縣市長選情，根據港媒《中評社》22日報導，許淑華表示，不容樂觀，因為民進黨現在似乎已找到一套勝利方程式，就是透過府院黨機器，傾行政資源下去打選戰，再配合加上媒體鋪天蓋地的狂轟猛炸，造成民眾對國民黨政治人物的負面觀感。

許淑華說，綠營現在延續補選的攻勢，轉而砲打台中市、雲林縣、宜蘭縣等藍營首長，同樣是針對各項爭議，即便後續證明了所有指控都是造謠、子虛烏有，但也為時已晚，政治人物的形象已被破壞，政治傷害已然造成，這對參與選舉的候選人而言，無疑是一大隱憂。

因此許淑華認為，年底選舉必是腥風血雨，藍軍參選人都會是民進黨鎖定攻擊對象，大家千萬要小心謹慎。但她也說，國民黨本身很多現任的縣市首長都很優質，除了要適時展現政績，發揮現任者優勢外，建議空戰方面必須要加強。