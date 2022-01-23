Omicron為何能以閃電般速度大量傳播，迅速成為各種主要流行的變異株？美國佛蒙特大學病毒學家Emily Bruce在最新研究中指出，Omicron可以逃脫疫苗接種或是曾感染過其他病毒株所產生的免疫力，Omicron在感染者身上的病毒量雖然不及Delta，但僅僅2個月內就成為美國新增案例的主要病毒株。

●病毒量高等於傳染力強？ Omicron 實驗跌破專家眼鏡

哈佛公衛學院傳染病學教授Yonatan Grad團隊為比較不同株的「病毒載量」，透過收集美國職籃聯盟NBA球員及相關工作人員的檢體數據發現，Delta病毒感染者的最高病毒量多於Omicron，推翻了病毒量愈高等於傳染力愈強的既有想法。

日內瓦大學病毒學家 Benjamin Meyer的團隊，先前針對已接種疫苗仍感染Delta的「突破性感染」者的血液樣本，發現篩檢陽性5天後，仍有一半帶有傳染性病毒。

(圖/潮健康提供)

Grad團隊針對Omicron陽性者的篩檢結果也顯示相同結果。Grad表示，感染Omicron之後的病毒量變異大，隔離5天並不代表就沒有傳染力，這將使公衛隔離政策調整變得更為艱難。

●群體免疫終無望？ 學者：每個人都會得過新冠病毒

新冠病毒大流行已渝2年，雖然各國大量施打疫苗，仍未達到群體免疫的效果，Omicron變異株的大流行是否代表「群體免疫」將是無法企及的一天？《路透社》最新報導表示，疫情大流行初期許多公衛專家宣稱，只要有足夠比例的人口接種疫苗或感染，就可能實現人類對於新冠病毒的群體免疫，但這項希望看起「變得相當渺茫」。

世界衛生組織（WHO）流行病學專家Olivier le Polain告訴路透社，從現階段新冠病毒的流行情況來，要達到完全消滅病毒傳染，可能是不現實的。愈來愈多的證據顯示，接種疫苗或曾經感染有助提高人群對Covid-19的免疫力，但這與所謂的「群體免疫」目標並不完全一致。

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哈佛大學公共衛生學院流行病學家Marc Lipsitch在路透社訪問中提到，有2個原因可能導致群體免疫無法實現，第一是免疫力快速衰減，無論是施打疫苗或感染病毒，提供的免疫力保護時間並不長。第二是病毒的快速變異，讓變異株能逃脫疫苗接種或曾經感染引起的保護作用。

北卡羅來納大學傳染病學專家David Wohl 則認為，如果接種過疫苗的人，仍然具有仍傳播病毒並使其他人感染的能力，「遊戲規則被改變了！」可能的情況是大多數人 會感染Omicron病毒株，但感染 Omicron 的保護力未必能對下一個變異株有用。

倫敦大學「計算系統生物學」教授Francois Balloux則說，一開始媒體告訴人們60%人口接種疫苗時，人類將實現群體免疫，但這個情況並沒有發生。之後，又有一說是80%人口接種疫苗，能達到群體免疫，現實是，這個希望再次落空。

Balloux 在路透社採訪中表示，儘管聽起來令人擔心，但絕大多數人都會接觸、感染到新冠病毒，人們應該及早作好準備。

●COVID-19會捲土重來 但是大流行不會？

不過，也有學者對於疫情未來抱持正面看法。華盛頓大學教授Christopher J. L. Murray在《The Lancet》發表論文認為，2021年11月到2022年3月底期間，全球會有50%人口感染Omicron病毒。

Murray指稱，南非數據中更顯示有90%感染人口屬於無症狀。在加拿大與南非，因新冠病毒插管及死亡比例下降了80-90%，疾病嚴重程度降低，但大量醫護工作者確診陽性將是更大的考驗。

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Murray強調從IHME 模型可發現Omicron具有超強傳播能力，即使增加口罩限制、擴大疫苗接種、提供第3劑加強針，恐怕在已經造成大規模傳染的國家，帶來的限制傳染效果影響有限。Murray預測，3月後全球人口對於新冠病毒的免疫力將達到最高峰，再來的數個月之間，病毒傳播現象會明顯降低。

Murray認為，未來新冠病毒對人體健康的影響將慢慢變小，原因是人類廣泛接觸過病毒，再加上疫苗更新、抗病毒藥物出現，人們也有了配戴口罩與保持社交距離有助於減少傳染的正確觀念。COVID-19在未來可能是一種「反覆發生」的傳染疾病，在特定季節時造成一波疫情，但規模及影響都會大幅將低。

「COVID-19可能會捲土重來，但病毒大流行不會。」Murray如此認為。