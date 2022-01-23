PTT網友發文。（圖／翻攝自PTT論壇）

PTT網友回應。（圖／翻攝自PTT論壇）

中央流行疫情指揮中心22日宣布，新增130例確診病例，分別是82例本土個案及48例境外移入，本土個案創今年新高引發民眾恐慌。有網友在PTT論壇痛批，政府防疫政策前後不一，質疑現在「到底是要共存還是清零？」有人回應「如果病毒在新北或是台北，那就一定是清零模式，但是現在病毒集中在綠營管轄的桃園和高雄，那就是共存模式」，此論點獲大批網友認同。

網友在PTT論壇發文詢問「到底是要共存還是清零？」內文指出，之前台灣沒什麼疫情時，側翼都在狂刷「台灣防疫NO.1」，但現在桃園感覺守不住了，他發現臉書開始有人發圖文洗「共存」風向了，這種前後不一的狀況讓他實在看不懂，現在政府的指示到底是要共存還是清零？

有網友則回應，如果病毒在新北或是台北，那就一定是清零模式，就算爆發1000個在台北，他都會用看笑話的模式，看你慢慢清零為止；但現在病毒集中在綠營管轄的桃園和高雄，那就是共存模式，若全台各地都有疫情，就不會顯示桃園和高雄很爛。

此論點獲不少贊同，網友紛紛回應：「有理」、「我也這麼想」、「解釋得很清楚了，裝睡的人叫不醒」、「快點來個人反駁，不然我就要信了」、「這篇無法反駁，雙標黨不是叫假」、「雙標黨很快又要發功了」。另也有網友表示：「滾動式調整」、「跟著黨走，不要想太多」、「能清多少算多少，清不完就共存，選我正解」、「沒案例就清零，有案例就共存」。