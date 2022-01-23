奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享1/24～1/30星座運勢，摩羯座事業運最旺，處女座愛情運最旺，雙魚座金錢運最旺；另外水瓶座事業運需要留意，天蠍座愛情運需要留意，牡羊座金錢運需要留意。從整體運勢來看，巨蟹座、處女座、天秤座、摩羯座、雙魚座運勢最旺，整體運勢達4顆星，一定要好好把握下周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★

下周牡羊的朋友特別疲倦，工作及生活中瑣碎的事情增加，讓你下周感到不小的煩躁與厭倦。下周偏財運不佳，建議投資理財要再緩緩。

▍金牛座

整體運勢★★

下周金牛朋友顯得小心許多，面對許多事情都放不開自己，因為尚未準備好，所以無法拿出勇氣正面處理事情。

▍雙子座

整體運勢★★★

下周雙子座的朋友，面對目前的環境些微感覺自己的不足，因此有想提升自己的想法出現，面對目前熟悉的現況，開始猶豫是否要做些改變。

▍巨蟹座

整體運勢★★★★

對於現況的不滿足，讓巨蟹朋友下周變得積極許多，另外下周的態度與想法也變得踏實許多，因此下周各方面都將立下還不錯的基礎。

▍獅子座

整體運勢★★★

大環境的不穩定，讓獅子座的朋友下周感到不安及惶恐，心中感覺不平靜，開始有蠢蠢欲動的感覺。

▍處女座

整體運勢★★★★

下周處女座朋友顯得安靜平穩許多，過去煩躁的事情或工作，都在下周漸漸緩和下來。下周愛情運最旺，雙方對於承諾的認定加深許多，也更願意為這段感情努力付出，感情將更加融洽。

▍天秤座

整體運勢★★★★

天秤座的朋友，下周對於手邊的事情都能靈活掌握，且良好的運用自身能力，在下周感到非常安心，也因為如此，自信心提升許多。

▍天蠍座

整體運勢★★

下周天蠍朋友，情緒起伏突然變大，面對目前的環境也覺得有那麼點不滿足。下周愛情運需要留意，對於感情同樣感到不滿足，希望對方多付出一些，或是逼對方做出承諾來讓你安心，這些舉動都讓另一半感到壓力很大。

▍射手座

整體運勢★★★

下周射手朋友，對於目前的環境將感到頗大的不滿足，也因為如此，間接拒絕了外援，讓目前的狀況受到阻礙而停滯不前。

▍摩羯座

整體運勢★★★★

下周摩羯朋友整體運勢平靜許多，不會有太大的起伏，而這難得的平靜也讓一向忙碌的你，在下周終於可以緩下來好好喘口氣了。下周成功的機率高許多，面對工作的積極度也提升不少，建議下周多花點心思在工作上，有望得到不錯的回報。

▍水瓶座

整體運勢★★

下周水瓶朋友顯得渾噩許多，過往自傲的自制能力變得灰暗許多，不太懂得如何規劃自己，事業運需要留意，付出與收穫將不成正比，開始懷疑努力的初衷是什麼，信心也開始動搖。

▍雙魚座

整體運勢★★★★

下周雙魚朋友將感受到充分的穩定安逸，過去的紛擾甚至疲憊，都將趨近於平靜，內心感受也踏實許多。下周正財運還算不錯，可以多留意職場前輩或是年齡稍長的朋友帶來的投資訊息，有望為你進點財。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】