疫苗覆蓋率提高，卻也傳出民眾打完後出現異常反應，其中女性月經週期大亂，已經獲得研究證實；也有民眾表示視力出狀況、甚至失明，但由於案例不多，副作用與疫苗的因果關係至今不明。

社群平台上，幾乎每天都有民眾詢問：疫苗副作用是否包括經期紊亂？有民眾分享，施打疫苗後經期提早，出血量增加、經痛加劇；也有民眾月經沒來，或在消失數月後突然報到。究竟疫苗跟經期有沒有關係？經期改變是疫苗副作用嗎？經過調查，一份大型研究證實了這件事。

●打完疫苗亂經 研究：跟疫苗有關

研究蒐集數千筆女性的健康資料，比對接種疫苗前後，月經週期是否產生改變，同時排除其他因素。他們發現，施打疫苗後，女性的月經週期確實會有變長的趨勢，造成生理期遲到。不過平均遲到不久，大多晚0.6～0.7天，而且經期天數相同，歷經1～2個月後，就又恢復正常。

這個現象在施打2劑的人身上，比只接種1劑的人明顯得多。研究發現，施打2劑，平均晚2天來經。《紐約時報》報導，舉例來說，一名平均來經長7天的女性，原本週期是28天來一次，那麼打疫苗後，很可能變成29天來一次，但經期一樣還是7天。

受試者中，有2,403人有打疫苗、1,556人沒有打疫苗。已接種者中，疫苗廠牌的比例分別為：BNT疫苗（55%）、莫德納疫苗（35%）、嬌生疫苗（7%）。這篇研究發表於權威期刊《婦產科學》（Obstetrics & Gynecology），是疫情至今第一份證明亂經與疫苗關聯的研究。

耶魯醫學院的婦科與生殖學教授泰勒（Hugh Taylor），常常遇到患者詢問疫苗導致亂經的問題，他說：「本研究證實了，有些揣測是千真萬確的。」

●免疫反應干擾內分泌 醫：副作用短暫、無不孕風險

疫苗為什麼會影響經期？mRNA疫苗的作用是可能原因。下視丘、腦下垂體、雌激素的內分泌變化，都會改變月經週期，而mRNA疫苗在人體內創造巨大的免疫反應，很可能短暫地對這些腺體帶來衝擊。研究人員解釋，之所以這樣推測，是因為免疫系統和生殖系統原本就有關聯，而打了2劑疫苗的人，經期改變情況確實也更明顯，提高了這種推測的可能性。

不過也有人不以為然。比如部分專家認為，疫情引發集體心理壓力，很可能才是亂經主因。不過研究人員特別提到，沒有施打疫苗的人，照理來說，長期也會受集體壓力影響才對，但比對長期數據，她們身上卻沒有類似的現象。

美國國家兒童健康與人類發育研究所主任畢昂奇（Diana Bianchi）表示，疫苗對經期帶來的副作用，確實存在，但「不用太擔心。」泰勒則說，他認為能確認副作用是好事，「經期改變1、2次，確實很煩人，但醫學上不會造成什麼傷害，也相對輕微。」

至於正在備孕的女性，畢昂奇說，無須因為經期改變太過緊張，通常過1～2個月即會恢復，紐約州立大學朗格尼醫學中心婦產科學系副教授席拉子安（Taraneh Shirazian）也呼應表示：「改變很短暫，也不會造成不孕。」不過泰勒特別警告，已過更年期的女性，打完疫苗後若有出血，無論血量多寡，都應立即就醫。

●打疫苗狂掉髮？因果關係難證明

經期的研究發布後，已有呼聲出現說，要將亂經列為疫苗正式副作用之一。不只經期，民間通報的身體變化不知凡幾，有些事件的發生率雖罕見，卻也非極低，但因尚未證實因果關係、病理機轉也不明，因此沒有被列為副作用。而且這些通報不分廠牌，BNT、莫德納、AZ都有。

掉髮是其中之一。一名女子在論壇Dcard上發文說，她去年7月施打莫德納疫苗第一劑，3天後開始掉髮，兩週後出現禿頭，且不斷擴大。國內也有不少民眾表示，自從施打完莫德納疫苗，便開始大量落髮，頭頂愈來愈禿。但由於掉髮不是正式的疫苗副作用，也無法證實跟疫苗有關，沒有醫師能開立診斷，因而也不能據此申請救濟。

南韓先前同樣傳出數例因疫苗掉髮的個案，一名53歲男子表示，他打完疫苗後除了發燒、疲倦感外，2天後開始大量掉髮，原因不明。《朝鮮日報》過去報導，接種AZ疫苗傳出落髮現象，且女性的發生率比男性高。

值得注意的是，掉髮也是新冠肺炎的症狀。美國哈肯薩克大學醫學中心通報，很多患者感染新冠肺炎後，約數週至3個月，開始出現大量落髮症狀。醫師推測，這是身體「免疫反應過度」所引發，「身體的發炎現象改變了毛髮代謝的週期」。

●打疫苗後100天 9旬女子雙眼失明

蘇小姐的婆婆高齡約90歲，曾因白內障更換過水晶體，但身體狀態長期維持良好，也沒有任何慢性病。6月中旬，婆婆施打第一劑AZ疫苗，100天後視力逐漸變得模糊，不到一天內雙眼失明。數度求醫後，醫師普遍認定屬「視神經病變」，與施打疫苗無法證實明確的關聯，後續採用施打類固醇、免疫球蛋白疫苗作治療。

蘇小姐表示：「我們後來也接受了這件事，目前在醫師建議下，婆婆透過中醫針灸療法，來避免視神經萎縮。」她說，自己不清楚醫院對「因果關係」認定的細節，但全台數間醫院都有共識，認定100天為時過久，AZ疫苗的抗體、效應不會持續這麼長。

打疫苗後又發生視神經病變，蘇小姐的婆婆不是唯一個案。台北的張姓女子分享，她施打AZ疫苗第一劑後，當天立即出現視力模糊，持續1～2個小時。在南韓，一名38歲的女性去年9月施打莫德納疫苗，左眼24小時內出現「視物變形」症狀，視覺所見景象扭曲、慘白。但與蘇小姐的婆婆一樣，這位38歲女性即便作完磁振造影檢查（MRI），病因還是不清楚。