大陸公益組織日前在發現1名拾荒老人，精神憔悴、頭髮凌亂，僅穿著一件單薄的衣衫流浪街頭，但在和老人溝通後，竟意外發現這名老人曾是一家企業的董事長，身價一度高達數千萬人民幣（折合新台幣約4300萬到4.3億不等），只是當初為擴張事業版圖向銀行貸款，然供應商欠款，致使資金斷鏈、討債無門，昔日董座流落到此，令人不勝唏噓。

澎湃新聞報導，公益組織「讓愛回家」日前在深圳龍崗街頭發現1名流浪漢，在一番交流後得知這位叫姜元陳的流浪老人現年76歲，早年曾於山東開一家服飾公司，之後陸續在香港、深圳分別成立香港聖龍集團、深圳市聖龍發食品工業有限公司，底下員工最多有數百人，當時身為董事長的他身價也高達數千萬人民幣。

據資料顯示，姜元陳曾擔任3家公司的法定代表人，但其中2家營業執照已被吊銷，另1家也已經被列為失信企業。而姜元陳也為自己現在的下場做解釋，當初為了擴大事業向銀行貸款，然供應商欠款，導致資金斷鏈後破產，他討債無門後無法承受這種落差，才開始流浪拾荒。

公益組織負責人張世偉找上老人的家人，高齡70幾歲、住在山東的妻子臥病在床、行動不便，她坦言完全不想接姜元陳回家，指控姜元陳絲毫未盡到丈夫的責任；而姜元陳有2個兒子、1個女兒，其中一個還是名校畢業生，但受訪時也對姜元陳頗有微詞，僅透露姜元陳年輕時辜負妻兒，不願再多提以往的傷痛。

如今姜元陳兒女已將老人接回山東，兒子出面澄清指「他們從未拋棄過姜元陳」，只是姜元陳後來失聯，不知其下落，現在只盼外界別再打擾。