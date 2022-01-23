阿根廷《第十二頁日報》（Pagina 12）21日報導，該國駐中國大陸大使牛望道（Sabino Vaca Narvaja），已與中航技進出口公司（CATIC，簡稱中航技）高層面談關於JF-17「梟龍」戰機的潛在軍售案，並宣布軍方將於3月派遣技術代表團前往中國大陸，強調「梟龍」計畫對阿根廷來說具備「歷史性意義」。

根據報導，牛望道與中航技副總裁王耀新（Wang Yaoxin，音譯）會面，討論關於「梟龍」軍售案的細節。牛望道表示，與中國大陸的國防合作對阿根廷來說十分關鍵，因為中航技生產的飛機「並未使用被限制出口至阿根廷的技術」，強調「梟龍」對該國國防的重要性，稱該計畫將「被寫在阿根廷武裝部隊的歷史上」。

牛望道還宣布，阿根廷軍方將於3月派遣技術代表團訪問中國大陸，以進一步評估中航技提供的方案；軍事新聞網站「Zona Militar」更透露，雙方除討論「梟龍」軍售外，還有意推進8輪步兵戰鬥車VN-1（ZBL-08外銷版本）的採購案，且該型甲車可能將於阿根廷本土組裝。

2021年5月有多家外媒報導，中航技代表團已訪問阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires），且雙方接近達成12架「梟龍」的出口協議；「巴基斯坦戰略論壇」（Pakistan Strategic Forum）後續更於9月透露，阿根廷政府已將12架最新版「梟龍」Block 3的採購費用列入2022年預算草案，並交由國會審核；不過阿根廷國防部稍後公開表示，其尚未選出得標廠商，強調交易還沒底定。