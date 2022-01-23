台中市7期近期成屋市場買賣也呈現價量齊揚盛況。（盧金足攝）

七期為台中市政經重鎮，台中國家劇院為藝術地標。（盧金足攝）

不管是首購族或換屋族，對房屋的選擇，除了成屋之外，預售屋有較多準備經費的彈性時間，但從預售到成屋再到裝潢，動輒要等待5-6年，也使不少人轉而選擇CP值較高的成屋產品，其中，台中市7期近期成屋市場買賣也呈現價量齊揚盛況。

通膨加劇，土地、原物料大漲之下，增加營建成本，西區、西屯區已上看60萬，在周圍擠壓效應下，政經重鎮七期新市政中心，近期包括「大陸豐蒔」、「由鉅惟上」、「聯聚方瑞大廈」等預售案紛紛攻上7字頭，高樓層未售戶別勢必將挑戰8字頭。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔指出，預售屋價格為建商經過合理化的投報評估設定而來，近期原物料飆升自然使行情節節攀升，也因準備資金的時間較充裕且付款方式彈性，仍為不少置產族的首選，但對有剛性自住需求購屋族來說，從預售到成屋再到裝潢，動輒要等待5-6年，也使不少人轉而選擇CP值較高的成屋。

內政部實價登錄資料顯示，去年1-12月總價4000萬以上屋齡十年內的成屋豪宅產品共有117筆成交，均價達52.93萬元，價格在一年內成長4.1％，相比2018年更有逾25％漲幅，顯見其補漲態勢確實在漸漸發酵。

近期預售實登，基地近1500坪，擁有整個綠十字園道中最完整、面綠園道寬度最大基地的「由鉅惟上」，憑藉品牌魅力及地段優勢，獲市場高度關注，近期已陸續登錄27筆交易，均價大約落在7字頭。

而主打50坪產品的「聯聚方瑞大廈」高樓層已穩站75萬，位於市政北七路上的「大陸豐蒔」最高價則出現在19樓，每坪73.7萬，預估高樓層交易將挑戰8字頭大關，刷新區域單價天花板。

成屋部分，包括「謙臻邸」、「大陸丽格」、「國泰層峰」等案表現皆相當亮眼。

正臨六十米市政路的「謙臻邸」，由北部建商「冠德建設」，與中部建商龍頭之一「龍寶建設」雙強聯手之作，營建品質與品牌口碑的加持，入列台中十大豪宅排行榜。

「謙臻邸」近期甫釋出保留戶即獲市場關注，由於該案是採區域少見的精裝修全配交屋，且一層僅兩戶，在產品規劃上極具優勢，吸引不少自住客詢問。