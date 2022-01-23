為了解要攝取多少草莓，才能對成年人血糖控制與血脂產生幫助，美國內華達大學組成的研究團隊，針對逾30名參與者進行為期14週的隨機對照交叉實驗。結果發現，相對於每天攝取1份草莓的參與者，每天吃進2.5份草莓的人，空腹胰島素與胰島素阻抗性(HOMA-IR)都顯著下降。同樣的，每天吃2.5份草莓的人，總膽固醇與小顆粒膽固醇的顆粒濃度，也出現明顯降低。

這份研究已發表於2021年6月的《當前營養學發展》期刊。論文指出，草莓等膳食漿果富含生物活性化合物，已被證實能降低心臟代謝風險。草莓富含黃酮類、花青素與鞣花單寧，這些抗氧化劑能幫助人體抗發炎，進而有助於降低癌症與心臟病風險。

現有研究指出，當參與者每天食用兩份並維持4個星期後，草莓的多酚與纖維含量會讓腸道細菌產生變化。另一項類似研究則指出，在飲食中經常添加草莓，有助於減少大腸發炎並促進腸道健康。

然而，現有研究卻沒有指出，需要攝取多少劑量的草莓，才會對成人血糖與血脂的分析結果產生好處；後者包括總膽固醇、高密度脂蛋白(HDL，俗稱好的膽固醇)、低密度脂蛋白(LDL，俗稱壞的膽固醇)與三酸甘油脂。

因此，為了解攝取多少量的草莓，能產生控制血糖與改善血脂分析的效果，研究團隊針對33名參與者進行為期14週的實驗。所有參與者年齡介於40歲到66歲之間，平均年齡53歲。

參與者的身體質量指數(BMI)平均為33公斤/公尺平方，都有肥胖、LDL過高的問題。對照組的參與者每天服用1份草莓粉(13克)，實驗組則每天攝取2.5份的草莓粉(32克)。

在整個研究過程中，參與者必須維持過去的飲食與生活方式，同時避免食用其他漿果類食物。在研究開始與每4週的干預期完成後，研究團隊進行血液樣本收集並測人身體數據。在完成3階段實驗後，研究團隊利用混合模型來分析結果。

結果顯示，相較於低劑量組，高劑量組的空腹胰島素與HOMA-IR明顯下降；透過核磁共振測量，可發現總膽固醇與小而密的低密度脂蛋白膽固醇(俗稱超壞膽固醇)的顆粒濃度明顯下降。

研究團隊總結，連續4個星期每天食用2.5份的草莓，即可明顯改善已有代謝症候群成年人的胰島素與超壞膽固醇。