最新的疫苗通行證即將於24日上路，法國內政部表示，法國各地今天約有3萬8000人上街抗議。

法新社報導，從24日起16歲以上法國民眾，必須擁有完整疫苗接種證明才能進入劇院、餐廳、酒吧，從事娛樂活動以及搭乘高鐵等。除了兒童以外，COVID採檢陰性證明將不再足夠，但進出醫療機構無需出示疫苗通行證。

反對這項政策的人士表示，這項強制措施將會妨礙日常「自由」，並號召上街抗議這類社會「隔離」。

內政部表示，首都巴黎估計約5200人上街抗議，參與民眾大都是民族主義者、反歐盟總統參選人菲里波（Florian Philippot）的支持者。

部分抗議民眾帶著小孩一起上街，許多遊行的示威者都沒戴口罩，他們揮舞法國國旗，拉起要求「自由」橫幅。部分抗議者高喊「疫苗通行證…全面抵抗！」等口號。

44歲的法務人員蘇菲（Sophie）和56歲的資訊科技（IT）員工佛蘭克（Franck）告訴法新社，他們已接種疫苗，但反對他們的女兒也被施壓要求接種。

在法國西南部城市波爾多（Bordeaux），護理師Anaelle譴責強制接種疫苗「可恥」。她質疑：「已打疫苗的人也染疫，那有何意義？」

雖然抗議規模於最近幾週不斷縮小，但強硬派仍對總統馬克宏（Emmanuel Macron）非常不滿，馬克宏先前明言，他將會施壓未施打疫苗者，直到他們接種為止。（譯者：劉學源）1110123