籃網球星厄文（Kyrie Irving）拒打疫苗的態度正在傷害球隊，名人堂球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）最近在播客節目《Big Podcast》談論此事，他認為籃網有爭冠實力，厄文卻不肯把握機會。

歐尼爾說：「我不知道球隊為何允許這樣，如果他在我球隊裡，我肯定要對他對手的。我很清楚贏得總冠軍的窗口不會時常打開，如果只打客場比賽，你無法保持節奏。」

厄文拒打疫苗而被紐約市府禁止出賽，只能在其他沒有疫苗強制令的城市比賽，如果那些城市也新增疫苗規定，厄文也會受到影響。即使隊友杜蘭特（Kevin Durant）膝傷必須缺陣一段時間，厄文仍未改變立場。

歐尼爾認為這可能傷害厄文與隊友的關係，他回想自己球員時代，隊友們彼此親近。「我們爭執、打架、出席對方小孩的生日派對，在客場比賽聚會，我們一起做很多事情。你無法與一個偶爾才出現的人建立關係。」歐尼爾也表示他尊重厄文有自己的立場，並不是厄文一定要怎麼做，但是「如果想贏，就必須做出犧牲。」

另一位名人堂球星「惡漢」巴克利（Charles Barkley）也曾在TNT節目批評厄文：「如果你只是想表達一個愚蠢的政治立場，所以不去打疫苗，那我也沒話說。但最重要的是，他這麼做對於球隊不公平。」