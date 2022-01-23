緊追總統蔡英文「論文門」爭議的旅美學者林環牆，日前透過英國網站正式發函給倫敦政經學院（LSE），要求LSE撤下其官網在2019年10月8日為蔡英文背書所張貼的造假聲明。林環牆將該聲明稱為「第一塊遮羞布」，而昨（22）日他在臉書揭開第二塊遮羞布，更點名總統府發言人張惇涵，詢問對方「要不要考慮當汙點證人？」

林環牆在臉書表示，去年8月6日他曾發電子郵件給倫敦大學校長Wendy Thomson，說明蔡英文詐騙博士學歷的事件，並向Thomson求證2010年與2015年的「補發博士證書」是否為真，但對方不願意證實真偽，直到一個月後才由時任資料保護暨資訊法遵主管古德先生（Kit Good）回覆，稱「資訊自由法（FOIA）不包括由倫敦大學去做資格真偽的認證」，並再次引用LSE官網的聲明，稱是蔡英文有被授與博士學位的證明。

林環牆認為，倫敦大學既然接受用「第一塊遮羞布」來承認蔡英文有博士學位，但又不敢接受「第二塊遮羞布」，證實2015補發證書是否為真，讓林環牆直言「這不是天大的笑話嗎？」並批評「非常荒謬，一個著名的英國大學府竟是如此自我糟蹋」。

林環牆強調，自己跟倫敦大學高層的書信往返都有保留，要看看到時候倫敦大學如何解決，除了點名張惇涵問要不要當汙點證人外，還說「那麽張惇涵、黃重諺、朱俊彰、李中志呢？是誰偽造那一份2015年的補發證書？你們都不知道嗎？」