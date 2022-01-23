大陸女星祝緒丹在2019年《倚天屠龍記》飾演周芷若一角打開知名度，她以出眾的外貌和氣質，被網封為「最美周芷若」，晉升為女神代表，親民的祝緒丹也不吝嗇在網上放送福利，她日前就曬出一系列泡戶外溫泉照，大方露出香肩和牛奶肌，畫面唯美又性感。

照片中，祝緒丹身穿黑色小可愛、綁低氣質馬尾泡溫泉，她大方解放香肩、美背和白嫩美肌，祝緒丹精緻顏值美到零死角，而祝緒丹空靈地望著鏡頭，再加上花瓣灑落在她身上，畫面性感迷人又不失古典美，讓祝緒丹宛如是貴妃出浴。

祝緒丹空靈地望著鏡頭，再加上花瓣灑落在她身上，畫面絕美。（圖／取材自祝緒丹Bambi微博）

祝緒丹美到零死角。（圖／取材自祝緒丹Bambi微博）

祝緒丹曬福利照的同時，也開心寫下：「懶人的冬日戶外運動，還得是泡溫泉」，網友更是直呼受不了，直言是仙女下凡：「仙女泡溫泉果然與眾不同」、「美女配溫泉」、「鎖骨可以養魚了」、「單單真的美瘋了」。

29歲祝緒丹以模特兒身分闖出知名度，並進入演藝圈，祝緒丹在出道初期交出不少戲劇作品，直到她加入楊冪的公司嘉行傳媒旗後，祝緒丹在電視劇《三生三世十里桃花》飾演反派角色「玄女」、青春劇《囧女翻身之嗨如花》飾演女主角魯如花而爆紅，祝緒丹並在2019年《倚天屠龍記》飾演周芷若，大獲好評，也讓她被封為「最美周芷若」。