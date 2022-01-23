過年天氣出爐，氣象專家吳德榮表示，歐洲模式模擬，周五、周六南海低壓水氣移入，全台明顯降雨，小年夜（30日）冷空氣南下，越晚越冷，北部、東部有雨，除夕、大年初一（31日、2月1日）乾冷空氣南下，西半部轉多雲到晴、早晚冷。氣象專家賈新興更指出，過年的冷空氣可能為大陸冷氣團等級，台北低溫14度以下。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄分析周五至大年初一（28日至2月1日）的天氣，根據歐洲模式模擬，周五（28日）有南海低壓的水氣移入，全台有明顯降雨。周六（29日）鋒面挾南海水氣快速通過，全台有雨，氣溫逐漸下降。小年夜（30日）冷空氣南下，北部、東半部有局部短暫雨，氣溫續降，越晚越冷。除夕、初一（31日、1日）乾空氣南下，西半部轉晴時多雲，白天有陽光不覺冷，早晚冷，東半部偶有局部短暫雨。

但吳德榮指出，美國模式模擬，周五、六南海的水氣大多通過巴士海峽，對陸地影響小，除夕、初一的模擬差異也很大，應繼續觀察，不宜馬上下定論。同時賈新興也在臉書發文，預測過年冷空氣強度是大陸冷氣團等級，台北14度以下，影響期間為小年夜至除夕，初二至初四受東北季風影響，北部、東半部有局部零星短暫雨。

至於近日天氣，氣象局今晨發布台東豪雨、北北基、屏東、宜花大雨特報，受鋒面影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日蘭嶼有局部大雨或豪雨發生機率，基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區有局部大雨。

吳德榮表示，今白天雨勢緩和，山區、東半部仍有飄雨，氣溫回升，約16至24度。周一、二（24、25日）東北季風影響，北部、中部、東半部有局部短暫雨，這波東北季風冷空氣很弱，北台灣略轉涼，約16至20度，中南部白天舒適早晚涼。周三、四（26、27日）西半部晴時多雲，氣溫漸升，約16至22度，白天舒適早晚涼；東半部仍有局部短暫雨。