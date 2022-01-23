國內疫情多點爆發，昨日新增82例本土，其中64例來自中壢亞旭電子，創這波疫情新高。精神科醫師沈政男表示，多數人看到亞旭電子場單日暴增64人確診，認為大勢已去，疫情警戒又要升三級，甚至有人喊出升三級社區才能清零，但對抗Omicron不疫調、不隔離，即便升到四級也沒用，每天的確診數隨便都會增加數千人。

沈政男昨（22）日於個人臉書分析，許多人看到亞旭電子一夜暴增64人染疫，認為大勢已去，疫情警戒又要升三級了，更有人喊出升三級社區才能輕零，沈政男認為不疫調、不集中隔離，即便升到四級也沒有用，因為光是居家感染就會燒到你受不了了，對抗Omicron，就是要靠疫調與隔離，台灣能做的就是百分百的清零，如果放棄疫調，不追查與隔離接觸者，那麼確診數隨便都會新增數千人。

沈政男表示，亞旭電子移工群聚只是西堤群聚的衍生群聚案，就只是剛好炸到了一個大型群居單位，且移工都只是在假日出門，社區足跡相對沒那麼複雜，雖然在不知情的情況下，病毒傳了12天，卻只有70人確診，可見社區防疫仍有一定的強韌度，且菲律賓籍的移工只佔很小的比例，潛在擴散族群比起其他移工小很多。

沈政男指出，目前最擔心的就是到新竹縣合家福土雞城用餐的移工（案18299），到餐廳用餐兩小時，有沒有再傳染給他人？目前餐廳防疫強韌度是如何？目前除了桃園西堤以外，其他也還看不出端倪，若餐廳很容易傳播，餐飲內用沒有升級，就很難控制疫情了，但如果不嚴重，比如新竹鵝肉店，連同桌都沒被傳染，那麼就讓人放心一些。

另外，高雄港篩檢站採檢2千多人，陽性率0.28，沈政男認為，最後採檢結果應該也不會有太多的確診者。至於桃園八德大湳市場確診的母女，其中一人病毒基因定序與桃機群聚屬於同一株Omicron，不過現在還未找到中間的接觸史，沈政男說，Omicron厲害的地方就是很會鑽漏洞，因此難免有檢疫或疫調的漏網之魚，但只要快速圍堵上去，應該還是來得及。