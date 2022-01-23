過去一年，大陸券商在積極轉型的同時，也展開激烈的人才爭奪戰。中國證券業協會及東方財富Choice數據顯示，截至2022年1月22日，證券業從業人員共34.3萬人，年增2.54％。這是繼2018年以來，再度站上34萬人大關。

中國基金報報導，分券商來看，五家券商從業人數超過一萬人，分別是中信證券（1.29萬）、廣發證券（1.14萬）、國信證券（1.13萬）、國泰君安證券（1.09萬）、中信建投證券（1.04萬）。此外，中國銀河證券、方正證券、招商證券的從業人數也超過9000人。

在從業人員數據激增的背後，是券商財富管理轉型的趨勢。公開數據顯示，過去一年新增的8500位從業者中，主要來源於投資顧問人員，在此期間證券經紀人則銳減。一年前，投資顧問規模還小於證券經紀人，到了年底投資顧問人數已經遠超證券經紀人，達到6.89萬人，年增逾7400人。同期，證券經紀人則減逾一萬人，剩下5.5萬人。