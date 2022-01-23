疫情引發的全球晶片荒曾導致晶片大廠獲利滿滿，相關類股也不斷攀登新高。不過隨著晶片製造大廠相繼擴產，分析師示警2018年產能過剩情景恐將再度重現，這場半導體派對將在近期宣告結束。

自從疫情帶動晶片需求激增後，晶片製造業者就爭相提高產能。例如英特爾上周五（21日）宣布將砸下逾200億美元在俄亥俄州興建全球最大半導體廠。不過分析師批評這項過度激進的資本支出計畫恐將損害獲利。

Bernstein分析師羅斯根（Stacy Rasgon）認為，雖然晶片需求仍舊強勁、業者看法也相當正面，不過他對2022年情勢依舊感到不安。他指出目前車用晶片出貨已比正常水準高出40％，此外一些終端市場像是筆電CPU等因明顯過度出貨，現在已開始出現修正跡象。

他提到由於缺貨，經銷商正積極建立庫存。雖然供應鏈依然緊俏，不過部分正常化跡象已逐漸浮現，這通常是市況轉折的訊號。

舉例來說，半導體設備大廠ASML雖然預估2022年營收將增長兩成，但今年首季依然存在營收認列和營運支出高於預期等問題。

三星電子去年10月並沒有對半導體前景提出看法，只表示前9個月斥資260億美元為客戶提高產能。不過它在8月曾承諾未來3年的資本支出最高為2050億美元。

花旗研究分析師丹利（Christopher Danley）預期短期前景儘管仍舊看好，不過他也警告在最後一刻晶片業景氣恐將反轉。

美銀分析師艾雅（Vivek Arya）認為半導體是全球數位化轉型的「新石油」，預期2022年晶片銷售可望成長13％到6190億美元，至於非記憶晶片銷售業將增長10％。但他提醒聯準會的升息將是今年該產業估值面臨的最大風險，恐將導致第一季表現疲軟。