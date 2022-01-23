美股21日受網飛股價重摔連累而全面收黑，標普與那斯達克指數皆寫下2020年3月疫情爆發以來最大單周跌幅。而本周聯準會（Fed）召開今年首場例會，投資人尋求更多升息線索，另外蘋果、微軟等重量級企業發布財報，預料市場仍難逃震盪。

Fed將於25、26日兩天舉行政策會議，投資人等待聲明中關於升息的新線索，像是今年的升息幅度及啟動升息時間。經濟學家預期Fed在本周的聲明會向市場預告，3月例會將調高基準利率1碼。

投資機構Evercore ISI股權、衍生性商品和量化策略主管艾曼紐（Julian Emanuel）指出:「基本上我們預期升息4次，今年中到稍晚開始緊縮量化寬鬆政策。我認為Fed向市場傳遞的訊息，都不會脫離這個立場。」

Fed主席鮑爾在26日聯邦公開市場委員會（FOMC）發布政策聲明後，照例會向媒體簡報，投資人將傾聽Fed對通膨的憂心程度。

本周也繼續迎接重量級企業公布業績，道瓊指數30檔成分股近半將發布財報，包括3M、IBM、英特爾、開拓重工、美國運通等。以市值論的前兩大企業微軟和蘋果，分別於25日、27日公布季報，26日則有特斯拉。

目前為止美企財報好壞參半，投資人難以承受業績噩耗，以致股市有負面反應。Evercore ISI的艾曼紐認為，財報季不會是帶動大盤指數的主要催化劑。

此外美國去年第4季GDP報告訂於27日出爐，28日則有Fed偏好觀察的通膨指標─個人消費支出（PCE）物價指數。

串流媒體龍體網飛財報令人失望，上周五重挫21.8％，拖累標普指數與那斯達克指數走跌。迪士尼、Roku等媒體股也受害，各跌6.9％、9.1％，連累道瓊指數收低。

上周五道瓊指數收跌1.3％，報34265.37點，連續6個交易日收黑，創2020年2月來最長單日連跌紀錄。標普指數終場跌1.89％，收在4397.94點。那斯達克指數收跌2.72％，以13768.92點作收。

三大指數周線盡墨，道指、標指和那指各自周跌4.6％、5.7％及7.6％。道指與標指皆是連3周收黑，標指與那指雙雙寫下2020年3月以來最大單周跌幅。

那指已在上周稍早宣告進入修正區，從去年11月的歷史收盤高點回跌14％以上。標指則從前次歷史收盤高點跌了逾8％。