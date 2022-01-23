國際貨幣基金（IMF）主席喬治艾娃（Kristalina Georgieva）21日表示，美國聯準會（Fed）升息，恐給經濟復甦偏弱的國家「潑冷水」。她也認為中國的疫情清零政策日漸成為「負擔」，衝擊國內乃至全球經濟，有必要重新評估。

喬治艾娃上周五在達沃斯議程（The Davos Agenda）視訊會議上指出，美國升息可能給美元計價債務高築的國家帶來重大影響。

她說有鑑於此，Fed須清楚傳達政策規劃以免讓人措手不及，這一點「十分重要」。美國一旦升息，背負美元計價債務的國家，償債壓力將更大。

她最擔心那些債台高築的低所得國家，目前數量是2015年的2倍，當中三分之二不是陷入「債務困境」，就是有這方面的危險。IMF去年12月警告，2020年全球債務飆升14％觸及226兆美元，寫下二戰以來最大單年升幅。

喬治艾娃指出，IMF預期全球經濟會持續復甦，但她強調「部分復甦動能正在流失」。因此她建議，各國決策者在新的一年應保持「政策彈性」。

喬治艾娃也對中國抗疫採取清零政策提出看法。她表示，這項防疫策略起初雖然見效，但現在弊大於利。

她表示，清零政策確實幫中國抑制疫情一段時間，但面對傳染力高的新變種病毒Omicron，封城、邊境檢疫等措施的防疫效果不彰。她說:「那些防疫限制措施，逐漸對經濟構成負擔，不僅危及中國本身，中國作為其他國家的供應來源，也威脅到全世界。」

疫情爆發至今已有2年多時間，而今又有Omicron侵襲全球，喬治艾娃指出，現在對世界各國來說最重要的是，重新評估何為最佳防疫之道。

喬治艾娃表示，從中國的例子來看，很難在不妨礙經濟的情況下，擋住這波Omicron疫情。她說:「Omicron讓我們上了一課，想壓住這個傳播力強的COVID-19變異株，又要不嚴重衝擊經濟，恐怕是難上加難。」