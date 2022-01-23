高科大確診學生（案18309）足跡。（圖／高雄市政府提供）

彰化縣衛生局公布確診者足跡。（圖／彰化縣衛生局提供）

高雄港群聚事件延燒，昨（22日）再增15例確診個案，其中案18309為高雄科技大學旗津校區學生，曾在短短5天內3度騎車往返台北、高雄，進而傳染給台北同住母親。有鄉民將相關新聞轉貼到PTT，引起熱議，「還好是騎車，不然傳染給更多人」。

Omicron變異株入侵高雄，昨天再增15例確診個案，其中一名案18309是高雄科技大學旗津校區在學學生，曾在10日返回台北住家，12日再回高雄，14日再度騎車到台北，15日發燒、18日出現呼吸道症狀，21日就醫做PCR確診，感染源需進一步疫調釐清。其母親19日也出現發燒情況，21日一起就醫篩檢確診。

彰化縣衛生局指出，案18309於14日下午5點46分從高雄騎機車一路往北，曾在彰化芳苑鄉的7-ELEVEn功湖門市、線西鄉的台灣中油西線站短暫停留，其中在超商用餐30分鐘，已匡列接觸者3名便利商店人員進行採檢；另外加油站的足跡點因為是自助式加油站，現場沒有接觸人員，相關的環境清消也於昨天完成。

相關新聞曝光後，有鄉民將內容轉貼到PTT，引起熱議，「縱貫線打通」、「從高雄騎車回台北，不愧是大學生」、「年輕真好，現在要我騎一小時，都腰痠背痛」、「至少不是搭公共運輸」、「真的還好不是坐火車」、「1個星期應該好不了，在病房裡過年吧」、。

也有鄉民認為，「還好是騎車，不然傳染給更多人」、「謝謝他是騎車回台北，不然要匡更多了」、「我在疫情爆發後，都騎車回家，沒想到現在連騎車，也會有問題」、「寒暑假很多大學生都這樣回家，政府是不是要注意啊」。