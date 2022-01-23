面對湖人最近陷入難堪低迷情況，看來「一眉哥」安東尼戴維斯無法繼續休息下去了！根據《ESPN》記者麥克曼納明23日報導，湖人官方最新更新的傷兵狀態，一眉哥已經升級出賽存疑的50％上場機會，很有機會在明天作客出戰熱火宣告傷癒復出。

安東尼戴維斯是在去年12月18日出戰灰狼時，不慎造成左膝內側副韌帶拉傷，當時湖人評估大約4到6周時間恢復，如今時間也已經到了，本月初他已開始進行投籃訓練，昨天與魔術賽前也可看到他沒有戴上任何護具揮汗練投的身影。

目前湖人處於客場6連戰階段，除了昨天前往奧蘭多擊敗魔術，接下來還要造訪熱火、籃網、七六人、黃蜂與老鷹等隊主場踢館，算是相當艱辛賽程，如果能獲安東尼戴維斯傷癒復出的好消息，湖人總教練佛格也早預告他將打中鋒為主。

安東尼戴維斯本季只打了27場例行賽，平均每場拿下23.3分、9.9籃板及2.9助攻，相信有了他的回歸，絕對可以幫助詹姆斯穩住湖人戰局，畢竟目前湖人只拿23勝23敗，排在西區第7的尷尬位置，接下來還有機會與時間提升西區排名。