好萊塢黑人女星蕾吉娜金恩（Regina King），過去曾在電影《藍色比爾街的沉默》中，憑著自然又精湛的演技拿下奧斯卡最佳女配角獎，表現備受肯定。而不久前她才在替26歲的音樂家獨子小伊恩亞歷山大（ Ian Alexander Jr.）開心歡慶生日，沒想到3天後卻收到他輕生的消息。

蕾吉娜金恩於2007年與DJ兼唱片製作人前夫老伊恩亞歷山大（ Ian Alexander ）結婚，兩人經常一起出席電影活動，之後也生下小伊恩亞歷山大（ Ian Alexander Jr.），但10年後兩人還是離婚。而小伊恩亞歷山大則是在父母的薰陶下長大後同樣成為一名音樂家兼DJ，並在1月7日剛發行新單曲《Green Eyes》，只是原本計畫月底要在洛杉磯表演的他卻發生憾事。

根據外國媒體報導，蕾吉娜金恩不久前才替小伊恩亞歷山大歡慶26歲的生日，互動看起來並無異樣，沒想到3天後便傳出小伊恩亞歷山大輕生的消息，讓所有人相當震驚，蕾吉娜金恩後來也發出聲明證實兒子的死訊，並表示這段時間不想被人打擾，希望外界給予空間、尊重隱私，引起網友熱烈討論。

事實上，蕾吉娜金恩除了是一名演員，也是一名導演，去年她便以電影《邁阿密的一夜》被金球獎提名為最佳導演，與華裔女導演趙婷一同角逐，也讓她的事業因此攀向巔峰。而與她感情十分要好的兒子，還在她去年50歲生日時，特別發文表示「以媽媽為榮」，沒想到如今天人永隔，讓不少網友感到相當惋惜。

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