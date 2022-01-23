英國政府昨（22）日指控俄羅斯正尋求在烏克蘭建立一名親俄領導人，同時指作為入侵烏克蘭計畫的一部份，俄羅斯情報人員持續與多名前烏克蘭政治人物聯繫。針對英國指控，俄羅斯外交部痛批「胡說八道」。

美國國務卿布林肯警告俄羅斯入侵烏克蘭的後果。

英國外交、國協及發展部（Foreign, Commonwealth & Development Office, FCDO）昨日發布聲明，指出掌握到訊息，顯示在俄羅斯考慮是否入侵、佔領烏克蘭之際，正在尋求在基輔建立親俄領導人，而烏克蘭前議員穆拉耶夫（Yevhen Murayev）是可能人選。

聲明進一步指出，俄羅斯情報人員持續與多名前烏克蘭政治人物聯繫，包括烏克蘭前副總理阿布佐夫（Serhiy Arbuzov）、克魯耶夫（Andriy Kluyev）、烏克蘭前國安會副主任西夫科維奇（Vladimir Sivkovich）、前總理阿札洛夫（Mykola Azarov）等4人。

聲明指出，上述部份政治人物近期和參與策劃進攻烏克蘭的俄羅斯情報人員有接觸。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）在聲明中表示，這些訊息讓人進一步了解俄羅斯推翻烏克蘭政權行動的程度，以及克里姆林宮的想法。

NEW: We will not tolerate Kremlin plot to install pro-Russian leadership in Ukraine.



The Kremlin knows a military incursion would be a massive strategic mistake & the UK and our partners would impose a severe cost on Russia. https://t.co/XfxSlQqMt9 — Liz Truss (@trussliz) January 22, 2022

特拉斯要求莫斯科緩和局勢，結束侵略及錯誤宣傳行動，尋求外交途徑解決紛爭，她警告俄羅斯任何軍事入侵行動都將是巨大的戰略錯誤，將面臨高昂代價。

針對英國政府指控莫斯科計畫在烏克蘭扶植傀儡政權，俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯外交部隨即發布聲明痛批「胡說八道」，指控英國發布的錯誤消息是北約國家升高局勢的最新證明，敦促各方停止挑釁行動。

路透社報導，英國外交部並未提供證據支持這項指控，不過外交部消息人士透露，分享情報相關資訊並非常規作法，而在考慮恫嚇俄羅斯的侵略行動後，這些情報細節才獲得解密。

美國白宮國家安全會議發言人霍恩（Emily Horne）也隨即發布聲明，指出這樣密謀行動令人不安，強調烏克蘭人民擁有主權決定自己的未來，「我們與民主選出的烏克蘭夥伴站在一起。」

《紐約時報》（New York Times）指出，英國政府公開指控俄羅斯的行為「高度不尋常」，匿名英國官員透露，英國政府的目的有二，包括阻止計畫付諸行動，另外也是要讓俄羅斯總統普丁知道，他的陰謀已經曝光。

華府官員則認為英國的情報是正確的，2名官員透露，這項情報是英國情報單位自己掌握到的，因為在五眼聯盟（Five Eyes）當中，英國的主要任務就是攔截俄羅斯的通訊，這也是為何英國在俄羅斯干預2016美國總統大選的指控中扮演重要角色。

針對英國政府指控是俄羅斯考慮扶植的傀儡領袖，烏克蘭前議員穆拉耶夫認為指控不符邏輯，他說自己也被禁止進入俄羅斯，不僅如此，父親在俄羅斯開設的公司資產也被沒收。

路透社報導，現年45歲的穆拉耶夫是親俄政治人物，反對烏克蘭向西方靠攏。根據2021年底的民調數據，在2024總統大選候選人中，穆拉耶夫排名第七，支持率為6.3%。