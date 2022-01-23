好不容易率領湖人擊敗聯盟爐主魔術的「小皇帝」詹姆斯，看來心情大好，不僅在個人IG上面貼出兩段影片，分別是他在賽前練球輕鬆灌籃，以及在比賽中接獲隊友傳球背後扣籃的畫面，更留言嗆聲自己能跟喬丹與NFL明星四分衛布雷迪並列。

「轉換當前文化，請把我跟喬丹、布雷迪並列，我站在這些菜鳥的身邊，他們看起來比我還要老，」詹姆斯在這段IG留言表示，「真相的態度很冷酷，會讓你們痛哭流涕，假如你絲毫不能展現任何的愛，你要如何期待可以得到外界的愛。」

其實這並非是詹姆斯的原創文字，而是把歌手納斯的歌曲「Store Run」歌詞改編，且把喬丹、布雷迪的名字放了進去，藉以表達他能夠以37歲的「高齡」，繼續在NBA展現統治力的興奮心情，他卻忘記了湖人本季糟糕的戰績與接連交易謠言。

不過詹姆斯確實有如此狂妄的本錢或本事，因為他在本季平均每場拿下28.8分、7.6籃板及6.4助攻，投籃命中率更高達5成17，這樣的表現完全不像37歲老將，甚至比起大部分的菜鳥表現更加優異，只能說他維持狀態很有一套，也顛覆外界對於老將看法。