南台灣特色老街你去過幾個？

迎接虎年，想好要去哪裡走春了嗎？雖然受疫情影響無法出國度假，不過除了在家與親朋好友團聚圍爐外，也可以趁著過年佳節選擇來到南台灣的老街，一起感受被古色古香、文藝氣息包覆的氛圍！

準備好迎接台灣南部老街的魅力了嗎？趕快跟著《DailyView網路溫度計》，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，來看看20大嘉義、台南、高雄、屏東的特色老街吧！

No.10 恆春老街

恆春鎮深具百年歷史，從沈葆楨來台時便因四季如春而命名「恆春」，直至今日仍可在恆春老街發現日治時期的矮房建築，商店換上新門面後，道路也鋪設紅磁磚方便遊客漫步而行。

過去恆春老街的「福德路」是以販售檳榔為人知曉，隨著時代變革開始轉型，古早味的美食取代檳榔，成為觀光客慕名而來的旅遊勝地，其中電影《海角七號》「阿嘉的家」更是網友推薦必訪的在地景點。

地址：屏東縣恆春鎮福德路中山路

No.9 太平老街

它可不在太平山！位於嘉義縣梅山鄉的「太平老街」可以一睹高山雲海的風采。民國30、40年代，太平老街便成為村落運輸木頭、竹子必經之地，柑仔店的興起也帶動該地發展。

近年為推廣太平村老街人文、駐足藝術與整體旅遊品牌，村長成立發展協會並打造老街商圈，遊客來此不僅能大啖太平雲糕，吃飽喝足後也能到鄰近「太平雲梯」走走，感受盡收眼底的浩瀚美景。

地址：嘉義縣梅山鄉太平村

No.8 新化老街

想要體驗日治時代繁榮的商店街場景，不用搭乘時光機，只要來台南市的新化老街就能體驗！當時新化區就是台南入山口的重要政經中心，洋樓、街屋也交織描繪著日人、漢人、平埔族人交易熱絡的畫面。

在這裡能同時感受街道西側巴洛克式建築的細緻雕飾，面向老街東側另設有現代式主義的街屋，觀光客不僅能品嚐番薯糖、肉粿等傳統美食，也能充分感受新化老街新舊融合的文化魅力！

地址：台南市新化區中正路336-441號

No.7 菁寮老街

如果你也是《俗女養成記》的忠實劇迷，那麼你一定對「菁寮老街」不陌生！從紀錄片《無米樂》「峰昌商店」到《俗女養成記》的金德興中藥房，復古懷舊的場景也讓不少觀光客慕名而來。

在菁寮老街上的「和興冰菓部」為擁有80多年歷史的知名老店，冰品價格親民之外，這裡也是阿公阿嬤當年熱門的相親場所，有網友也幽默分享這裡大概可以媲美現在的星巴克或春水堂。

地址：台南市後壁區262號

No.6 三鳳中街

來一趟高雄市三民區的「三鳳中街」，就能和家人作伙享受採買年貨的樂趣！這裡曾是8大歷史莊頭之一，俗稱「三塊厝街」，從打狗時代開始便成為高雄市最大的南北雜貨批發中心。

三鳳中街以「3好1公道」為座右銘，短短400公尺就有百家商店販售各式雜貨、農業穀物、加工品、糖果零食等過年必備商品，不妨趁著農曆春節前夕，到三鳳中街感受過年歡樂愉快的氛圍吧！

地址：高雄市三民區三鳳中街

No.5 奮起湖老街

有「南台灣九份老街」美譽的奮起湖老街，早期當地人都以「街仔」稱呼，在阿里山公路與鐵路闢建前，奮起湖老街就已略具雛形，房屋、商店依山坡地勢林立，富涵百年歷史。

遊客來到奮起湖老街，不論是點上一盒道地便當，或是品嚐外酥內軟的甜甜圈，配上老街美景更是別有一番韻味，因老街緊鄰火車站，建議到阿里山遊玩時可順道搭乘小火車走訪。

地址：嘉義縣竹崎鄉

No.4 台南末廣町通

台南可謂全台最具歷史文化氣息的城市，在日治時代台南末廣町是最熱鬧的地區，也被稱作是「台南銀座」，現今的中正路也就是以前的「末廣町通」。

其中1932年興建的「林百貨」，不僅是台灣第1間百貨公司，也是國內唯一設有神社的百貨公司，見證台南繁榮鼎盛的時光，2近年也重新改造開放，成為在地新摩登時代的窗口，想要感受舊時百貨風情，來這裡準沒錯！

地址：台南市中西區中正路

No.3 神農街

說到來台南必玩的旅遊景點，一定少不了文創藝術聚集地「神農街」！神農街從清朝時代就成為台南五條港區域重要的港口，經過百年歷史演變，這裡蛻變成都市人車來往穿梭的道路。

隨著台灣文藝產業興起，原本老舊沒落的街道也開始復興，神農街兩旁的商店各自有不同創作風格，每走訪一間小店都能擁有靈感與驚喜，想要被藝術薰陶的人，心動不如馬上行動吧！

地址：台南市中西區神農街

No.2 旗山老街

旗山老街位於高雄市旗山區中山路，原本是西拉雅族支族馬卡道族「大傑顛社」所在地，據傳是鳳山漳州墾民從福建汀州招募人力在此搭建竹寮、種植蕃薯，讓這裡也有「蕃薯寮」稱號。時代推移至日治時期，當地街道出現棋盤式佈局，「亭仔腳」、巴洛克建築也逐漸出現，隨著文化與觀光發展，至今則成為熱門旅遊景點。

來到旗山老街觀覽傳統建築外，這裡的傳統小吃也吸引不少饕客慕名品嚐，加上旗山曾是香蕉與蔗糖的盛產地，在地人製作的香蕉系列甜點與冰品，更是螞蟻人點名必吃的美食。

地址：高雄市旗山區中山路

No.1 安平老街

國內外遊客都愛走訪的「安平老街」，其實是300多年前由荷蘭人建立的第一條街道，俗稱「台灣第一街」，早期街道設計僅供人與推車通行，兩旁的房屋屋頂、門楣上也分別可見風獅爺、劍獅的身影，如今旅遊日漸盛行，絡繹不絕的人潮也讓安平老街在假日時熱鬧非凡。

網友也大力推薦到安平老街必嚐的美食，例如熱騰騰的牛肉湯、滑順嫩彈的安平豆花、外皮酥脆的蝦捲及酸鹹甜的蜜餞，也是公認台灣在地美食集散地。農曆新年想要被歷史薰陶又想大飽口福，不妨將安平老街納入走春清單吧！

地址：台南市安平區延平街

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年01月19日至2022年01月18日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台灣南部老街』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」