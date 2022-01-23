女星徐若瑄（Vivian）上個月捲入王力宏與李靜蕾的離婚風波，她氣到3度發聲明澄清，心情大受影響，而曾與徐若瑄合作《孤味》的丁寧，今（23日）凌晨則發長文細數徐若瑄暖心事蹟，丁寧也感性說：「在這場風波裡要站起來真的不容易，她選擇不退縮，真的很像她的個性」。

丁寧在文章開頭就寫下：「我很喜歡Vivian，我真的很喜歡Vivian，她是我這兩三年來非常喜歡的新朋友。」丁寧回憶，與徐若瑄合作《孤味》時，徐若瑄不僅主動搭話、讚《幸福城市》，之後還行動力挺到金馬影展欣賞，而在《孤味》結束試片後，徐若瑄請大家吃飯，也貼心幫大家示範攪拌怎麼吃納豆、她不只關心眾人有沒有吃飽，也貼心確認每個人的交通方式。

其實，徐若瑄細膩的心思多半與她成長環境有關，徐若瑄從小父母離異，母親為了生活，帶著徐若瑄和姊姊飛到札幌賣台灣高山茶，因此，徐若瑄不只練就一口流利的日文，也養成她堅毅的個性，丁寧感性說：「她吃過太多苦，所以希望別人不要吃苦。」丁寧讚徐若瑄愛家人、愛孩子、愛朋友。

丁寧接著話鋒一轉，並嚴肅說：「所以！我看到罵她的留言我很難過」，丁寧認為：「在這場風波裡要站起來真的不容易，她選擇不退縮，真的很像她的個性。就像那個在冰天雪地的札幌街頭用力嘶吼『台灣茶！台灣高山茶！』的小女孩」。

丁寧則寫下：「我贊成你對這件事情說出自己理性的解析，你也可以不喜歡她的音樂，但是如果你謾罵她個人的一切，就不妥了」，最後，並為徐若瑄加油打氣：「#Vivian徐若瑄加油 #不要因為不喜歡而否認別人的努力」。