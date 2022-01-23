台灣遭Omicron攻破社區防線，疫情南北兩頭燒，昨日暴增82例本土，創這波疫情新高。根據疾管署官網「本土病例地理分布」顯示，今年到22日為止，累計214人染疫，分別分布台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣市及高雄市，其中以桃園市165人占最多。

據疾管署網站資料指出，今年初截至22日為止，已有214人確診，以桃園165人占最多，其次依序為高雄市21人、台北、新北各10人、新竹市5人、新竹縣2人及基隆市1人。

這波本土疫情自1月3日爆出桃園機場停車場清潔員染疫後，接連再爆發桃機手推車員、保全、防疫計程車司機確診，後續衍生出聯邦銀行員、西堤群聚、亞旭電子群聚。高雄則是一家三口確診，引發高雄港群聚案，高雄目前已累計21染疫，確診數超越雙北。

其他社區零星個案，包括亞東醫院護理師及同住3名家人染疫、桃園一名孕婦確診、八德大湳市場買菜母女染疫，及昨晚傳出確診的圓山飯店20多歲西點廚師，因家人確診，安排進行PCR採檢為陽性，以上個案感染源仍在調查中。