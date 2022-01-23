在 IG 上擁有逾 423 萬人追蹤的南韓女神 DJ Soda 靠著一頭招牌金色短髮、潮流穿搭和性感身材，擄獲各國網友的心。這幾天，她前往美國巡迴，現身各大洛杉磯 DJ 秀場，而她日前也 po 出幾張夜景照，想不到卻因特殊穿搭引發熱議。

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只見她戴著墨鏡站在飯店的陽台上，以側身姿勢望向鏡頭，秀出凹凸有致的 S 曲線，不過下半身的褲子卻意外搶走眾人目光...瞧瞧那特殊的挖洞鏤空設計，讓她一部份的「渾圓美臀」也當場見客，超惹火畫面果然火速吸引近 7 萬人朝聖！

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從爆紅全球到現在走上不敗女神的地位，Soda 一直不停地在精進自己的 DJ 技術，對外貌的維持也相當講究，努力將身材曲線練得更加凹凸有緻，讓人驚訝的是，看似童顏的她竟然已經 33 歲啦！

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而她當然也曾遭到外界質疑，認為她的胸部、臉蛋是「進廠加工」過的，但她後來也為此公開自己兒時的照片打臉網友，證明自己從小就是美人一枚。不過，以她擁有百萬粉絲的高人氣，就算在外表上動過手腳，想必也撼動不了她在 DJ 圈的地位啦！

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●DJ Soda 的 IG 連結

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