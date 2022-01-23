資深藝人澎恰恰前年因投資電影失利積欠2.4億巨額債款，目前還有2.2億債務需還，狂接活動、另闢副業和創立YouTube頻道開源。昨（22日）晚間澎恰恰在臉書跟「林董」林秉文開直播，遭債主call in進來討錢，電話裡起了衝突，林秉文立即跳出來為澎恰恰說話。

澎恰恰22日晚上跟靠山林秉文合體開直播，反駁各種不實言論，林秉文認為言論自由不應該披著誹謗、人身攻擊的外衣，怒罵酸民「垃圾」。直播過程，澎恰恰公開存摺明細，向債主承諾一定會還錢，現在已經賺了3千多萬，之後還有6、7場代言、商演和拍片活動等，有些薪水還沒入帳，強調若是完成演出後，就會把錢陸續還給債主。林秉文瞄到借貸利息，忍不住大驚：「今天看了細項才知道真的嚇死人！」

不過，有債主直接call in進來，向澎恰恰催促還錢，揚言若是沒拿到錢，絕對會繼續騷擾澎恰恰，場面瞬間變得尷尬又嚴肅，林秉文見狀馬上跟對方爭論，表示澎恰恰是藝人，如果不高調要怎麼賺錢，而且他已經很努力拚事業還債務，不應該擾亂、妨礙賺錢，希望債主們能有點道義。

澎恰恰、林秉文22日晚間開直播。（圖／臉書＠澎恰恰）

林秉文跟call in進來的債主爭論。（圖／臉書＠澎恰恰）

澎恰恰宣布破產一年多，曾坦言每天打開簡訊、LINE，就會看到一堆罵他的訊息，連早上起床都會腦袋空白3分鐘，發愣想著「我現在要做什麼」，等回過神來才想到「喔，我現在要起床賺錢」，不禁哀怨「過這種日子沒人願意」。不過，澎恰恰仍盡力想辦法籌錢，以自身經歷提醒社會大眾「借錢輕鬆、還錢很恐怖」。