2020年1月2日，國軍UH-60M黑鷹直升機在新北市烏來山區撞山失事，造成機上參謀總長沈一鳴上將等8人不幸罹難。監委包宗和、仉桂美調查，空軍第八基地天氣中心（八天中）主任任亦偉以及攔管長周士凱涉有違失，提案彈劾。日前懲戒法院判決出爐，任亦偉休職2年、周士凱則因違失事證不足，不受懲戒，可上訴。

據自由時報報導，此案事涉國防機密，懲戒法院不公開判決內容，無法得知詳細判決理由。監委包宗和、仉桂美於2020年7月22日公布調查報告，歸咎此事件為人為疏失。國防部參謀總長春節視導任務專機，於109年1月2日7時54分松山起飛，計劃沿C10目視航線，經新店、坪林至蘇澳中正港。

監委包宗和指出，任亦偉向飛行員講解天氣，未依規定在天氣室講解，未錄音，明知可見光雲圖受始曉日照不足影響，無法讓飛行員瞭解山區航線雲層分布全貌，卻未運用一目了然之近紅外線雲圖（IR4-偵測低雲用）或查閱真實色雲圖，究明雲量分布，反告知「迎風面有雲系，近山區會有雲系影響，但不影響此次任務，可正常執行。」

專機駕駛捨沿海C2而選C10山區航線，專機過坪林遭遇入雲情況時，正駕駛完全沒有心理準備，驚呼「雲長那麼快」，以為仍可雲下目視飛行，而遲疑目視改儀器決心之下達，不幸於可操控情況下撞山。

包宗和表示，任亦偉應該要提供正確資訊，並全程守視監視氣候變化，如果他有看到雲圖，專機還沒起飛都來得及跟駕駛講山線航路有問題，即使起飛之後，還是可以透過雲圖狀況告訴戰管通知駕駛要注意雲。「這件意外人為疏失是非常重要的因素，如果沒有人為疏失，悲劇是可以避免的。」。

而被彈劾人周士凱負責專機追監事宜，卻未汲取107年F-16撞五分山之教訓，查詢預定航線周遭之地障，亦未將目視航線報告點座標輸入至指揮儀，致無法察覺任務機偏離航線，違反標準作業程序規定，均有嚴重違失，依法提案彈劾。