美國跨性別游泳選手莉亞湯瑪斯（Lia Thomas）即將挑戰NCAA大學聯賽的女子紀錄，此時NCAA更新了跨性別運動員規定，董事會投票決定廢除所有限制，完全交給各體育項目的國家、國際組織來決定。簡言之就是NCAA把莉亞湯瑪斯的爭議「甩鍋」給美國泳協、國際泳總、國際奧會。

原先NCAA規定莉亞湯瑪斯需要把睪酮壓制在女性標準連續12個月，才能參加女子賽事。如今NCAA廢除限制，加上美國泳協、國際泳總都沒有跨性別相關限制，國際奧會去年11月也廢除了睪酮限制，導致在現行規定下，湯瑪斯將能以「全力狀態」參加女子泳賽。

在湯瑪斯所屬的賓州大學女子游泳隊，一位女選手的父親向美媒Fox News Digital表達他的憤怒。他指出女子泳隊有一大部分成員都對湯瑪斯加入感到不滿，「她們不認同湯瑪斯的做法，為此士氣十分低落。」他女兒從5歲開始練習游泳，現在卻因湯瑪斯這類跨性別選手而失去機會，她們只能匿名表達不滿，以免被扣上「恐跨」的大帽子。

美國將近80%奧運選手來自大學運動員，這些規定可能衝擊往後的新一代運動員。事實上跨性別支持者也不滿NCAA的甩鍋行為，他們認為NCAA應該主動保障跨性別學生的權益，如今丟給國際組織去處理，反而讓跨性別運動員的未來充滿不確定性。

美媒Fox News Digital引述另一派的建議，把男子賽事更名為「開放（Open）」，女子賽事更名為「女性（Female）」，如此可以讓跨性別選手參加「開放」性別賽事。不過這種意見被認為是歧視跨性別者的人權，因為莉亞湯瑪斯要求自己被當成女性對待。賓州大學已經聲明全力支持莉亞湯瑪斯參賽，美國泳協也聲明完全遵照國際泳總的規定，他們相信國際泳總很快就會對此做出回應。