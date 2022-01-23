韓國男星丁海寅攜手女團「BLACKPINK」成員Jisoo主演韓劇《雪降花》本周播出第12、13集，男女主角之間的禁忌愛戀讓粉絲揪心不已，隨著劇情演進，充滿無數反轉的人物設定及神秘角色也陸續揭曉，牢牢鎖住觀眾目光，2位主演日前也分享了拍攝幕後故事。

丁海寅也分享在拍攝劇中某些場景時，曾帶給他莫大的心理壓力，特別是在宿舍派對中與英路共舞的這段劇情，「 我唯一一次認真地在電視劇中跳舞是在我的出道作品中，那時我扮演K-POP偶像。在《雪降花》裡我有了和Jisoo共舞的機會， 我當時害怕得發抖，真心沒開玩笑，感覺自己再次回到新人時期。我其實滿習慣在面對鏡頭時有些微的緊張感，但沒想過我會這麼戰戰兢兢到神經緊繃的程度！」

丁海寅（右）、Jisoo事前都花了許多時間準備角色。（Disney+提供）

他飾演的林守護捲入南北韓政治利益鬥爭，打自開局就不停被搜索北韓間諜的安企部追緝，其後意外演變成女宿挾持事件，雙方在槍林彈雨中持續針鋒相對，林守護甚至必須提防隨時會情緒「爆衝」反抗命令的戰友，並隨時保護對自己失去信任的英路，精彩打鬥戲一場接一場。丁海寅也透露：「為了更符合角色設定，我曬黑了，也學習各種不同的武術還有方言。最重要的是，我更勤勞的運動且進行健康飲食控制。如果我只有4小時能睡覺，我就會用2小時睡覺，在去片場前用剩下的2小時去健身。」

而Jisoo飾演的殷英路其實也有許多驚險萬分的「動作戲」，不管是在晚點名時飛簷走壁攀牆溜進宿舍房間，或是為了躲避舍監搜索，和林守護一起懸掛在校舍窗外，都讓觀眾捏一把冷汗。Jisoo打趣說：「在首集英路趕著去接電話的情景也讓我非常印象深刻。接電話對住宿生而言是一件大事，我很喜歡那場戲。那時候沈重的攝影機甚至直接安裝在我身上，讓畫面可以配合我奔跑衝刺的動作。」

《雪降花》中有各種驚心動魄的「動作場面」。（Disney+提供）

另外，該劇作為Jisoo的戲劇處女作，也為粉絲看到她不為人知的一面，Jisoo興奮表示：「整個拍攝過程對我來說都是新體驗。我得到很多來自劇組及演員們的幫助和支持，他們讓拍攝過程變得更加歡樂。」當然也花許多心思在揣摩角色上，她說「英路是個勇於表達各種情緒的角色，我在低落的時候習慣把情緒留給自己，這跟我本身的個性非常不同，所以更加努力的思考如何呈現情感。」

《雪降花》每周六、日晚間於Disney+上線新集數。