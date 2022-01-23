國內本土確診昨單日新增82例，創下今年新高，高雄、桃園、雙北都出現染疫個案，其中最棘手的是亞旭電子廠累積70例確診，前台大感染科醫師林氏璧表示，病毒已經傳入社區的機會有點大，且從西堤吃飯移工有傳染力以來在社區趴趴走9天，可能傳了好幾波，接下來過年人們南來北往，有很大的機會在春節假期後大爆發一波疫情。

高雄港相關群聚截至昨天（22日）累積28例確診，桃園亞旭電子廠70例，林氏璧在臉書表示，目前高雄港和亞旭電子廠兩邊都還在匡列疫調的階段，現在要判斷對社區的影響可能還很困難，到底病毒有沒有機會已經傳入社區了，接下來的一周應該是關鍵。

林氏璧表示，他覺得病毒已經傳入社區的機會是有點大，特別是亞旭電子廠，因為指標個案移工14日出現症狀，11日開始有傳染力，加上移工喜歡群聚，「給病毒9天，應該可以傳好幾波了」。

林氏璧指出，如果社區開始廣泛出現不明感染源的案例，大概就要進到下個階段了。並警告接下來進入春節9天連假，多半人會南來北往回家過年，別忘記歐美、日本的Omicron也都是在長假人流移動後爆發一波疫情，屆時過年後台灣案例會不會急速上升？林氏璧認為是有機會的。

林氏璧表示，現在對疫情很焦慮的民眾，可以自行先進入三級警戒，不去餐廳內用，減少出入人多的場所，認為面對病毒「清零不是目標，是大家防疫工作的態度」，不需要陷入清零和共存的二元化論戰，對於Omicron病毒的特性，就算打了疫苗也可能染疫，要有正確的理解比較重要。