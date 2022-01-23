本土疫情升溫，根據衛福部今（23）日凌晨0時30分最新統計數據顯示，昨日共新增130例確診（本土82、境外48）。另衛福部也公布確診分佈圖，但卻被發現破百本土確診病例的桃園，竟與不到10例本土確診的雙北標示同樣顏色，引發不少網友討論，國民黨前文傳會副主委鄭照新也直呼「不是這樣搞的吧」。不過，目前在衛福部官網上的確診分佈圖，確診級距的顏色標示已微調過了。

衛福部前兩日公布的「全國嚴重特殊傳染性肺炎本土病例地理分佈」圖引發熱議，因破百例確診的桃園市，竟與皆不到10確診的雙北同顏色，且確診數級距為0-0；1-1；2-2；3-3；4-117（後又更新為4-165），網友則納悶，這樣的範圍會不會一次跨太大。

鄭照新昨日也在臉書貼出該確診分佈圖，表示確診人數個位數的雙北，與破百的桃園是同一個顏色，「同舟一命我同意，異市一色這個我不行啊」。網友也在其PO文下方留言，「就是故意要混淆視聽的啊」、「乾脆分兩色就好了」、「4-117這個級距真的讚」。

不過，根據最新的確診分佈圖，雙北與桃園已用不同顏色區分，而級距也改為0-0；1-9；10-50；51-99；>100。截至今（23）日上午，桃園市165例本土確診病例、高雄市21例、雙北各有10例、新竹市5例、新竹縣2例、基隆市1例。