在網路上受到百萬網友愛戴的知名YouTuber莫彩曦（Hailey），因和老公（Adam）都說了一口流利中文，加上經常分享台美文化，在台灣擁有高知名度。日前夫妻倆回到美國後，拍片自曝感染了新冠肺炎（COVID-19），雖經過治療後已逐漸康復，但莫彩曦卻再度拍片透露痊癒後的後遺症。

莫彩曦自從上周在影片中透露，她與老公Adam都已打完疫苗卻還是在美國出現頭痛、拉肚子等症狀，與Omicron症狀相符，讓他們相當擔心自己染疫，於是拿出事前準備好的檢測卡，最後出現2條線陽性確診，她們只好待在家中自我隔離。所幸經過幾天的靜養，兩人逐漸康復，檢測皆為陰性。而莫彩曦也在昨日更新影片，紀錄他們康復後的情況。

影片中，莫彩曦表示自己染疫痊癒後依然出現呼吸急促「走路幾分鐘就會喘」以及多痰、持續咳嗽等情況，因此她回到醫院再次進行X光檢查。經過幾天等待，終於接到醫院的結果通知，表示她的肺雖長期發炎但功能皆為正常，只要服用類固醇等藥物控制，並透過血氧機每天觀察血氧是否都在90%以上即可，若血氧低於90%就得立即前往急診室。

而莫彩曦透露，即使在數據上他們算是康復，但肺部依然會持續腫脹、發炎，造成不適，因此他們除了會透過藥物控制外，莫彩曦的爸爸還傳給他「染疫後如何清潔你的肺」的相關資訊，利用「呼吸疊加技術」來訓練受損的肺部排出深層的痰，沒想到她嘗試後竟立刻咳出痰，大讚「真的有效」。最後他們也不忘呼籲大眾小心防疫，避免跟他們一樣，引起網友熱烈討論。