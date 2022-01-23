經國七海文化園區及蔣經國總統圖書館22日開幕，蔡英文總統在開幕式上表示，「蔣經國總統曾說，中華民國之所以能生存，是因為堅決反共，他堅定保台，這是台灣人民最大的共識」。資深媒體人李艷秋直言，在蔡短短的致詞中，已把蔣經國形塑成「抗中保台」的先行者與實踐者，而蔡則是繼承了蔣經國重擔的接班人，若連蔣都變成民進黨的資產了，國民黨還有什麼？

李艷秋今（23日）在臉書發文表示，蔡參加這個儀式性的活動包含了3個訊息：首先，到現在所有的民調中，不分藍綠，蔣經國都是大多數人認為對台灣最有貢獻的總統，沒有之一。蔣的反共與愛國誰能否認？蔡英文始終跟著蔣經國走，可是大家該問國民黨，「你們為什麼不反共了呢？要把國民黨從藍變成紅，沒有比透過蔣經國更有殺傷力了」。

其次，李指出，藉著經國園區的揭幕，蔡英文向大陸領導人習近平拜早年了，蔣經國一生反共，老共有說過蔣是台獨嗎？更別忘了兩岸融冰始自開放探親，這也是蔣經國一手促成，所以一個延續反共、沒有改掉中華民國國號、仍然尊敬蔣經國的蔡英文，並沒有忽視兩岸要交流才能化解衝突，而要傳遞這樣的訊息，再也沒有藉蔣經國向對岸表達善意更快的捷徑了。

李艷秋強調，第三，蔡英文將兩蔣分開處理，一面鼓勵轉型正義拆蔣介石銅像，一面為蔣經國蓋園區，不只穩住綠營支持者，也顛覆藍營的認知，只要觀察一下獨派的抗議聲是多麼的微弱，以及國民黨完全不知如何回應就可知，再也沒有比藉著蔣經國擴增綠藍白選票更一舉數得的手段了。

李艷秋觀察，從國慶日的超大國旗凌空飛過，退輔會舉行紀念蔣經國音樂會，發表蔣經國六大貢獻聲明，到蔡英文親自為經國園區開幕，蔡英文鋪陳的路非常清晰，用抗中保台將國民黨對照成舔共賣台，再從藍營手上搶佔蔣經國路線，如果未來兩岸必須談判，除了蔡英文，沒有任何人有正當性和信賴度可以代表台灣人。李艷秋問國民黨，如果連蔣經國都變成民進黨的資產了，國民黨還有什麼？