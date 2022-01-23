台灣本土連鎖炸雞品牌頂呱呱插旗高雄SKM Par，並將於1/26日開幕，自1/26日至1/30日連續5天推天天都有優惠活動，1/2日6當天店前50名來就送呱呱包，另有專屬「頂呱呱大吉餐」原價210元，特價149元，下殺7折，拿出手機打卡再送辣味雞翅。

為擴大搶攻歲末餐飲商機，頂呱呱全台推出新年歡聚好運送的活動，1/27~2/28凡購買任一家庭組合餐不用加價免費送辣味雞翅，1/30~2/4從小年夜到春節期間一路發送電子優惠券，消費者可關注頂呱呱FB粉絲專頁，每天準時上線領取，限領取當日使用。

此外，頂呱呱限定四間門市再推出辣味脆皮九塊雞，快閃優惠價只要399元，直接下殺73折現省141元。

頂呱呱優惠好還包括：除SKM Park店1/26開幕當日前50名顧客來店即贈呱呱包一顆，1/26~1/28單筆消費滿250元贈頂呱呱環保袋乙個，1/29、1/30最後兩日單筆消費滿300元贈造型筆組乙組。另外，1/26~1/30慶開幕期間還有三重好禮：(一)SKM Park 專屬「頂呱呱大吉餐」下殺七折，特價149元。(二)購買任一家庭派對組合餐，即贈「中杯紅茶雪泥兌換券」，限量150張。(三)於IG或FB打卡並Hashtag #吃炸雞就來SKM頂呱呱，即贈辣味雞翅一隻。