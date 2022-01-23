男星李沛旭時常在社群平台分享近況，21日上傳幾張在加油站拍的帥照，卻被網友留言告誡「加油站用手機拍照很危險」，忍不住火大罵回去。

李沛旭21日在臉書PO文指出：「加滿3000。因為我的油箱是100公升的……大概只能跑500公里左右，我容易嗎我……。」並曬出4張在加油站戴著口罩、手持油槍加油及單手插口袋的網帥照。不過，這系列照片卻被網友警告：「加油站用手機拍照很危險啊」，李沛旭不滿地反擊：「哪裡危險？那請問現在加油機台旁都要開手機掃防疫QR code就不危險？」他實在無法忍受該名網友，直接嗆爆：「我一再強調：拜託大家『不要當智障』好嗎？」文末還留下4個翻白眼的表情圖案，傾訴內心的憤怒。

除了被勸告不要在加油站使用手機拍照，李沛旭跟朋友在家裡吃火鍋，也被網友留言提醒：「最好還是戴口罩」，李沛旭看了很不爽，怒回：「我個人是覺得最好不要當智障」、「好啊……那記得喔：吃每一口火鍋料你都要戴口罩喔～然後每一口料都要用口罩包起來再吞好嗎？乖～疫情嚴峻！！」並將以上的對話通通截圖PO到臉書，諷刺：「智障到處有，呆灣特別多」、「台灣最美的風景。」

李沛旭開酸網友。（圖／臉書＠李沛旭）

許多粉絲見狀，紛紛留言：「長得太帥也是種錯，會吸引到酸民」、「台灣鍵盤智障很多」、「每天被這些人騷擾也是很累」，還有人貼出中油油品行銷事業部零售室副主任施俊仲先前的解釋，指出在加油站不能用手機是指現場接聽、撥打電話的部分，如果是使用行動支付、讀條碼等則無安全疑慮。