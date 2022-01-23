「鰲拜專業戶」徐錦江和妻子殷祝平育有22歲帥兒子徐菲，不過徐錦江日前卻發文透露：「菲戈和妹妹帶我出去逛逛」，網友對「妹妹」的身分相當好奇，紛紛留言討論徐錦江是否還有個女兒？但對此，徐錦江沒有正面回應，僅說：「滿滿的快樂」、「家人的陪伴很溫暖。」

60歲資深港星徐錦江當年對妻子殷祝平一見鍾情，更向她求婚，只不過被殷祝平拒絕，兩人半年後重逢，徐錦江終於靠誠意打動女方，兩人在1992年結婚，並育有兒子徐菲，徐錦江平時也不吝嗇分享生活日常，不過徐錦江日前卻曬照透露：「雨停了，空氣極好，菲戈和妹妹帶我出去逛逛」，只見徐錦江走在前方、兒子徐菲在身後，而身旁還有一位目視約180公分高的長腿女子。

徐錦江微博全文。（圖／取材自徐錦江微博）

徐錦江從未說過自己有女兒，網友紛紛留言問：「還有女兒？」、「女兒還是外甥女」、「目測有180 一家都是大長腿」，對此，徐錦江沒有正面回應，只貼出戴墨鏡貼圖，並以「滿滿的快樂」、「家人的陪伴很溫暖。」不過，根據《香港01》報導，徐菲過去曾曬出與「妹妹」的合照，據悉，妹妹叫殷梓嘉，將滿20歲，身高近180公分，還擁有大眼挺鼻，五官相當精緻，也有網友猜測，她應該是殷祝平的姪女，徐錦江是她的姑丈，但對於「妹妹」真實身分，徐錦江和殷祝平都沒有公開說明。

徐菲日前在微博曬出疑似「妹妹」照，並寫下：血统。（圖/微博）

徐錦江和22歲兒子徐菲都有高挑身材。（圖／取材自微博）

徐錦江拍過不少經典電影和三級片，尤其以徐錦江在電影《鹿鼎記》飾演鰲拜一角最廣為人知，他強悍又兇狠的模樣留給觀眾深刻印象，也讓徐錦江擁有「鰲拜專業戶」的美名，徐錦江近年則朝他喜愛的藝術創作發展，畫畫、雕塑等都有涉略，徐錦江還成立個人工作室和藝術中心。