本土疫情連環爆，不少專家、醫師都認為，春節假期間大量的人流移動，將使疫情變得更加嚴峻。一名北漂的男網友表示，北部爆發後，現在南部也爆了，質疑這樣的情況下，還能返鄉過年嗎？貼文曝光後，鄉民皆認為指揮中心並沒有禁止民眾返鄉、再加上多數人皆已施打疫苗，疫情警戒也沒升到三級，沒有理由不回家過年。

原PO昨（22）日於PTT八卦版指出，北部疫情爆發後，沒想到南部也淪陷了，「過年是不是只能異地視訊連線吃團圓飯了？」並詢問鄉民是否還要返鄉？更透露自己真的很想念南部的媽媽及家人。

貼文上線，隨即引發鄉民熱議，紛紛留言，「疫苗都打了，且指揮中心也沒禁止」、「什麼事都不要做，那當初不要打疫苗就好啦」、「現在也還沒升三級」」、「國際疫情嚴重，政府都讓那麼多人帶病毒進來，如果要大家不要返鄉，太不合理」、「你是不是沒打疫苗，不然怎麼要大家不返鄉過年，都打了兩劑或三劑了，是在怕什麼」、「我都已經打三劑了，做好安全衛生防護就好了吧」、「想回去就回去，你不回去疫情就會趨緩嗎?」

留言中也有網友認為，已有好幾個節日因疫情關係，而沒有回家，「要我端午節不回家我忍了，要中秋節不回我也忍了，但抱歉過年我忍不了」、「說實話，我已經兩年沒回家了」、「放9天不回家可能嗎？雖然這波疫情很不妙，但我還是要回家」。