疫情全台多點爆發，範圍涵蓋南北，其中桃園遠雄自貿港區亞旭電腦廠群聚持續擴大，高雄港也發生群聚案，22日單日確診達14例。而台灣昨日暴增82例本土個案，醫師出身的台北市長柯文哲昨日表示，疫情應該已經擴散，但也指出台灣疫苗接種率提升，局面跟去年已經不一樣。行政院長蘇貞昌今（23）日中午12:40將赴疫情指揮中心視察，聽取簡報。

疫情指揮中心昨日公布，本土單日確診數82例，截至1月22日，今年共有214例本土確診，橫跨7縣市，包括桃園市165例、高雄21例、台北市5例、新北市10例。

柯文哲昨指出，目前疫情看來，應該已經擴散，恐怕無法控制，但台灣民眾打一劑疫苗的比例已經接近80％，打兩劑的也有約75％，在群體保護力上已達相當程度，因此自己的主張是維持現有警戒，不影響民生的部分才會考慮加嚴。

有鑑於昨日本土確診數大幅增加，蘇貞昌今日也臨時新增行程，將在中午前往疫情指揮中心視察。