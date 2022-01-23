台股封關前觀望氣氛轉濃，加權指數21日跌破「萬八」關卡、合計上周大達504點。群益投顧認為，台股跌破多頭指數防線區間、架構遭破壞而轉弱，後續需靜待美股回穩，可關注晶圓代工、電動車及電池材料、金融、高殖利率傳產股等熱門族群。

群益投顧指出，美股近期震盪激烈，主因聯準會升息預期造成市場連鎖性多殺多，使台股封關前觀望氣氛轉濃，多頭指數防線18000～18200點區間遭破壞轉弱。而權重高達30％的台積電牽動指數甚鉅，近期股價陷入月線攻防戰，亦考驗護國神山地位。

對於現階段台股主要利多及利空因素，群益投顧認為，主要利多有封關前觀望買盤在開紅盤後伺機進場、台積電首季展望持續樂觀，以及殖利率投資價值提高。利空則有Omicron疫情變數、油價上漲推升通膨壓力，以及美國科技股大幅修正。

首先，台股春節休市長達11天，加上期間適逢美國聯準會會議、科技股財報陸續公布等不確定因素，使短線交易者轉趨觀望。若封關期間國際股市震盪，看好2月6日開紅盤後低檔承接力道強勁，若封關期間國際股市穩定上揚，則開紅盤後有機會反彈軋空到元宵節前後。

其次，台積電預期2022年首季營收將季增7.4％，毛利率53～55％，以高速運算（HPC）成長動能最強、且營收貢獻最大，2022年資本支出估增至400～440億美元。群益投顧看好台積電股價短線修正後可望止穩，因權重達30％，止穩後可望帶動大盤指數同步止穩。

再者，非科技股股價基期相對科技股低，群益投顧認為具輪動補漲機會，金融、塑化、航運、鋼鐵等短線股價拉回會讓殖利率進而提高，適合穩健型資金投資。台股平均殖利率約5％，其中科技股股利殖利率較低，而傳產龍頭股殖利率普遍超過7％或10％。

不過，隨著海外歸國返鄉人潮湧現，近期確診Omicron人數明顯增加，雖然因全球疫苗普及率提高，使確診Omicron患者多為輕症、僅須隔離，惟疫情升溫仍考驗台灣醫療體系能量，而市場亦擔心長假期間確診人數暴增、突然達三級警戒等級標準等可能變數。

其次，國內原油期貨創7年新高，國際能源署預測需求將回到疫情前水準，由於供應因地緣政治緊張而不穩定，國際炒家紛紛做多油價。雖然美國宣布2～3月將持續釋出戰備儲油，油價仍持續看漲、持續推升通膨壓力，恐使聯準會加快升息速度。

最後，美股那斯達克指數近期大跌，多數成分股股價修正逾3成，費半指數亦大幅回檔，僅剩FAANG的蘋果維持多頭架構，而美國參議院投票通過反壟斷法案，消息面對大型科技股不利。由於外資認為科技股為台股核心，那指續跌、外資轉為賣超台股將加劇補跌壓力。

群益投顧認為可關注晶圓代工、電動車及電池材料、金融、高殖利率傳產股等熱門族群，主因台積電與2線晶圓代工廠今年營運樂觀，金融股則具籌碼安定特性，穩定現金股利、2022年升息循環等利多，壽險型金控為投資焦點。

而鋰電池2021年裝機量達370GWh，三元電池與磷酸鋰鐵均大幅成長，其中前者聚焦於高續航乘用車、後者則主攻商用車及中低續航乘用車市場。同時，保守穩健型資金，則較青睞抗通膨概念的高現金殖利率傳產股。