40歲的的本土劇女星苗真，1999年便出道進去演藝圈，過去曾在《意難忘》、《世間情》、《甘味人生》等電視劇中演出，近期更在《炮仔聲》和《黃金歲月》等劇中再度獲得關注。而在戲裡曾演出丈夫被閨密搶的她，近日接受媒體採訪時，也罕見透露「真實的感情狀態」，讓不少人感到相當意外。

苗真出道20年，憑著甜美臉蛋與優雅氣質在多部電視劇中飾演「正宮」的角色，日前她便在《黃金歲月》飾演留學歸國並以自我為中心的「劉家佳」一角，與飾演高駿生的王燦飾演夫妻，但兩人的婚姻卻遭到閨密（羅巧倫飾演）介入，讓她陷入痛苦中，而她自然的演技也受到大批網友的喜愛。

不過，苗真對於私下的感情生活相當低調，因此不少粉絲都以為她單身，直到近日接受《聯合報》訪問時，她才坦言自己其實有過一段婚姻，還育有一名10歲的兒子，讓不少人相當驚訝。

對此，苗真表示自己的過去無論是劇組、經紀公司以及周圍的親友全都知情，她也從來不會刻意隱瞞，只是錯過對外公佈的時機，因此透過這次機會她才透露，自己過去曾有過一段跨國婚姻，對方為日本人，兩人結婚後也生下一名混血寶寶，但因為當時的她忙於拍戲，只能將兒子託付給爸媽照顧，沒想到卻不慎被熱水燙傷雙腿，造成兒子全身有70%的部分燙傷，使苗真與爸媽都相當自責，父親還因為愧疚加上經濟重擔而在5年前罹癌過世，同年她也與日籍丈夫離婚，獨自帶著10歲兒與母親同住。

如今苗真把重心放在工作與家人身上，並透露過去因為失去太多讓她一直沒有安全感，夜裡一定要多次確認家中的門都已上鎖她才能安心睡覺，現在就算出門工作，也會每隔一小時就打電話回家問安，因為只要想起兒子的可愛模樣，她就會找到前進的動力。