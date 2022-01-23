23日一早紫南宮主委莊秋安到土地公前參拜，請示土地公意見時，經過擲筊後，確定將停辦發放活動。（本報資料照片）

疫情升溫國內各大宮廟紛紛取消相關宗教活動，原本22日宣布將繼續辦理發錢母的南投紫南宮，23日一早突然宣布將停止大年初一發放錢母及十六發放丁酒活動，紫南宮表示，一早特地主委莊秋安請示土地公後，確定將停辦發錢母及丁酒活動。

紫南宮22日宣布傾向照常辦理，表示將會先提報防疫計畫，徵詢地方政府同意，並視情況滾動式修正，在決定是否發放，但經過一夜思考，23日一早紫南宮主委莊秋安到土地公前參拜，請示土地公意見時，經過擲筊後，確定將停辦發放活動。

紫南宮表示，每天早上固定會到土地公前拜拜，昨天宣布完後覺得疫情似乎難以控制，不是這麼樂觀，因此決定向土地公稟告，徵詢意見，因此23日一早還是向土地公請示，得到停辦的指示，因此決定停止今年初一發放前母及十六發放丁酒的活動。

紫南宮強調，而錢母因為都已經製作好了，因此還是會想辦法讓民眾拿到，目前還在研議幾個方法，像是平日到紫南宮參拜，或是紫南宮舉辦捐血時，也能提供給民眾增添福氣，但一切辦法仍要等到委員會討論過後，在另行公佈，也請民眾能一起共體時艱，做好防疫，一起對抗疫情。