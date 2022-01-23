蔡英文總統昨出席「經國七海文化園區」開幕式，致詞時引用故總統蔣經國曾說過，中華民國能生存，主要是堅決反共，同時堅定保台的立場，引發外界議論。對此，國民黨台北市議員徐巧芯認為，自己身為國民黨員，當然是樂見，沒有什麼誰搶誰的問題。

對於蔡英文肯定蔣經國，徐巧芯今（23日）在臉書發文表示，蔣經國曾經是國民黨籍的中華民國總統，對國民黨而言，自然越多人肯定越好，這也代表國民黨長期的主張跟想法得到了跨黨派的認同。

此外，徐巧芯直言，今天以反共之名肯定小蔣，明日可能也會以反共之名肯定抗共更有經驗的老蔣，誰知道呢。政黨的存在除了執政以外，更重要的就是理念和主張的推廣，國民黨現在沒有取得執政，但國民黨在乎的中華民國以及蔣經國的貢獻，能夠被現在的被執政者肯定，也是取得了某種程度的成就。

徐巧芯指出，既然民進黨主席都肯定蔣經國貢獻，也希望民進黨的成員們，例如段老大等人可以跟上，不要再以政治鬥爭的角度看待歷史。本來從政就要有廣闊的心胸，無論是國民黨對中華民國的認同，或者對蔣經國的肯定，都很歡迎民進黨一起尋求共識。