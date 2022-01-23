台中50多歲男子阿強（化名），經仲介介紹，前往烏茲別克相親認識33歲女子A，將其帶回台灣登記結婚。豈料登記不到20天，外籍嫩妻就報警控訴阿強性侵。先前法官均維持原判3年4月徒刑，但台中高分院更一審法官認為，外籍妻供述疑點多，改判阿強無罪，可上訴。

根據判決書，阿強經仲介介紹，前往烏茲別克共和國相親認識33歲女子A，進而交往。A於2017年12月18日來台，兩人於2018年1月12日在台中市戶政事務所完成結婚登記。

不過在登記之前，兩人於1月8日晚上就因使用手機問題爆發衝突，A向派出所報案，且拒絕再與阿強發生性行為，因此分房睡。

豈料，A在1月30日報警，指控阿強前一日強行以鑰匙打開她的房間，想搶走她皮包內護照、結婚證書等文件，她出手爭奪皮包，拉扯之間上衣被撩起露出胸部，引發阿強性慾，竟然不顧她一再掙扎，強行壓制性侵得逞。

不過阿強卻辯稱，當天因需要A的個人資料到工作單位辦婚假，但A卻不肯給，兩人才發生拉扯；拉扯約20分鐘，兩人都累了，A露出自己的胸部，面帶微笑並抓他的手去摸她的胸部，內褲也是A自己脫掉的，兩人發生性行為是你情我願，絕對沒有對A施以強暴手段。阿強表示，做完愛後，他以為兩人和好，又去拿A的皮包，因此惹怒對方，才被提告性侵。

更一審法官認為A提出被強壓、掐住脖子半小時等，照理應該留下明顯勒痕和瘀傷等，但診斷結果僅有胸前抓痕和右手臂瘀傷，其他身體部位並沒有受傷，顯然實情與說詞有出入。

此外，法官衡量阿強僅163公分、55公斤，而A則是身高166公分、體重70公斤，阿強身材明顯較為瘦小；且阿強56歲而A年僅33歲，阿強在年齡、身材均處於明顯劣勢，是否有能力壓制A，有可疑之處。綜合種種，認為證據不足，最終改判阿強無罪。可上訴。