才剛接受腹部手術的拓荒者當家球星利拉德，23日接受媒體專訪表示，假如拓荒者開始為了選秀權刻意擺爛，這樣他選擇本季提前宣告傷癒復出，也就變得毫無意義，代表只要拓荒者開始出現擺爛跡象，利拉德本季就會專心養傷不再上場了。

「假如我們要為了選秀權而戰，這對我來說毫無意義，因為我不會為了選秀權而戰，我絕對做不到，」充分暗示拓荒者本季開始擺爛就不打了的利拉德表示，「所以如果這就是我們正在做的事情，或者是我們做出的決定，那麼我打球也沒意義。」

利拉德本季僅打了29場例行賽，場均24.0分、7.3助攻與4.1籃板，卻從今年元旦打完與湖人之戰之後，腹部舊傷宣告復發，他強調這個傷勢在去年打東京奧運突然加重，卻仍忍痛打了本季，隨後他聽取公鹿後衛哈勒戴的建議決定開刀治療。

「我動完手術才過了1周，我們大約6到8周之後，才會來評估我的恢復情況，我不著急，」利拉德說，「我的目標仍是奪冠，我必須用最好狀態實現這個目標，且成為球隊登頂的一部分，所以我不急著復出。」只是目前拓荒者僅拿19勝26敗，排名西區第10，決定提前擺爛機率不小。