面對一波波的打炒房政策，達永開發機構董事長、耀達建設董事長莊文欽說，浸潤在房市已長達40多年的歷史，只要央行一有動作，後續就會當初岳飛被連發12道金牌召回，因此公司購地就會馬上採取保守的動作，現階段政府較重的政策已經出來，預期接下來應該不會太過躁進，對於央行指示購地貸款限18個月內動工，年輕的公司被影響的程度會較大。

在限縮貸款及利率即將提昇的消息影響下，莊文欽說，2021年12月起成交及來客數有稍為冷靜，但房價因造價高漲、土地價格也攀升下，要下跌並不容易。他說，購地貸款限18個月內動工這項政策有些問題，因為開發、請建照時間有是會施延到，希望政府能以整體的考量，盡量避免受到影響，希望某些限制可以放寬。

這些年來政策上一直在推動都更、危老，莊文欽說，實際推動起來，非常辛苦，達永開發機構台北市第一筆都更案「達永豐盛學」花了將近十年的時間，終於能夠推出，這筆個案基地面積約392.6坪，規劃地上20層樓、地下6層，規劃25~50坪，戶數共135戶，是北投稀有的高層SRC鋼骨結構大樓，在於2021年10月正式開案，公開後銷售順暢，並已完銷。

莊文欽指出，都更或危老地主通常都在此居住了幾十年，對於土地十分有感情，而參與都更和危老的建商，一定要充份溝通、協調，才能獲得地主的信任，而從當初地主的懷疑到後來的信任，最後才可以完成都更整合，而都更危老完成之後，一定對地主最有利。

近年營建業面臨缺工、缺料的窘境，使得營建成本大幅攀升，莊文欽說，自已在建築業的歷史長達45年的時間，從沒遇到過物料有年漲3成的情形，目前缺工、缺料的情形下，房市變動會較大，由於公司歷史已有40多年，下游業者會較為支持，但新公司信任感尚未建立，在經營上就會遇上麻煩。對建設公司來說，不論怎麼困難，還是必須戰戰兢兢，迎接大環境的挑戰。